「Kura Master 2024」でプラチナ賞を受賞した日本酒も！fermata「たからやま醸造」設立

「和食日和おさけと」を8店舗運営するfermataは、2024年10月30日付けで新潟県新潟市にある139年の歴史を持つ宝山酒造の事業を引き継ぎ、100%出資の新子会社「たからやま醸造」を設立。

これにより、宝山酒造は新たに「たからやま醸造」として再出発します。

同酒造は、新潟県の観光名所である弥彦神社の近くに位置し、年間約16,000人の蔵見学者を迎えてきましたが、2024年7月に破産手続きが開始され、事業の存続が危ぶまれていました。

また、たからやま醸造のオンラインショップを開設し、全国の日本酒愛好家の方が日本酒を購入出来る環境も整えています。

オンラインショップでは、「Kura Master 2024」でプラチナ賞を受賞した「TAKARAYAMA米袋ラベル新之助」も取り扱っています。

受賞酒を含めた商品ラインアップは、たからやま醸造の持つ日本酒の魅力と伝統を感じられます。

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を通じて、地域の方や全国の日本酒愛好家の方からの支援を募り、新しい「たからやま醸造株式会社」としての歩みを始める予定です。

さらに、同社は2024年11月に9店舗目の新店舗「和食日和おさけと 京橋」をオープンします。

