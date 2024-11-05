４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．４７ドル（＋１．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４６．２ドル（－３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４８．０セント（－６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６８．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．５０セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．２５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８２．７５（＋３．３１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．４７ドル（＋１．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４６．２ドル（－３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４８．０セント（－６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６８．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．５０セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．２５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８２．７５（＋３．３１）
出所：MINKABU PRESS