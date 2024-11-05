『MANKAI STAGE「A3！」〜Four Seasons LIVE 2024〜』映画化＆2025春公開へ
10月31日〜11月4日まで東京ガーデンシアターで上演された「MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024」が、映画館限定のオリジナル編集版として上映されることが決定。『MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024 ‐Cinema Edition‐』として、2025年春に公開される。
【写真】映画化決定！ 『MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024 ‐Cinema Edition‐』ロゴ
「MANKAI STAGE『A3！』」（通称エーステ）は、ダウンロード数800万を超える人気イケメン役者育成ゲーム『A3！』を原作として、2018年により公演を重ねる舞台化作品。春・夏・秋・冬という4つの組に所属する劇団員たちの舞台に懸ける情熱や切磋琢磨しながら成長する姿を描き、多くのファンに愛され続けている。
「エーステ」において約4年ぶりの開催となるLIVE公演「Four Seasons LIVE 2024〜」は、「MANKAI STAGE『A3！』ACT2！」シリーズの集大成とも言える内容となっており、過去の名シーンを彩る数々の楽曲を「エーステ」に登場するキャラクター総勢30名が披露。さらには、劇中劇として、各組のくくりを飛び越えた劇団員のミックス公演が回替わりで上演されるなど、この公演でしか見られない要素も盛り込まれ、大盛況のうちに閉幕した。
そんな特別感が満載のLIVE公演映像を、映画館限定のオリジナル編集版として公開。新しいカットをふんだんに使用したファン必見の内容であるとともに、大迫力のスクリーンと臨場感ある音響によってMANKAIカンパニーの面々が歌・ダンス・劇中劇によって織りなす豪華絢爛のLIVE公演の感動と高揚感を、全身で体感できる。
出演者は以下の通り。
■春組
佐久間咲也役：横田龍儀
碓氷真澄役：高橋怜也
皆木綴役：前川優希
茅ヶ崎至役：立石俊樹
シトロン役：古谷大和
卯木千景役：染谷俊之
■夏組
皇天馬役：陳内将
瑠璃川幸役：宮崎湧
向坂椋役：野口準
斑鳩三角役：本田礼生
三好一成役：赤澤燈
兵頭九門役：新正俊
■秋組
摂津万里役：水江建太
兵頭十座役：中村太郎
七尾太一役：赤澤遼太郎
伏見臣役：稲垣成弥
古市左京役：藤田玲
泉田莇役：吉高志音
■冬組
月岡紬役：定本楓馬
高遠丞役：北園涼
御影密役：木津つばさ
有栖川誉役：田中涼星
雪白東役：上田堪大
ガイ役：輝馬
松川伊助役：田口涼
迫田ケン役：田内季宇
鹿島雄三役：鯨井康介
飛鳥晴翔役：伊崎龍次郎
神木坂レニ役：河合龍之介
荒川志太役：山野光 ほか
『MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024 ‐Cinema Edition‐』は、2025春公開。
【写真】映画化決定！ 『MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024 ‐Cinema Edition‐』ロゴ
「MANKAI STAGE『A3！』」（通称エーステ）は、ダウンロード数800万を超える人気イケメン役者育成ゲーム『A3！』を原作として、2018年により公演を重ねる舞台化作品。春・夏・秋・冬という4つの組に所属する劇団員たちの舞台に懸ける情熱や切磋琢磨しながら成長する姿を描き、多くのファンに愛され続けている。
そんな特別感が満載のLIVE公演映像を、映画館限定のオリジナル編集版として公開。新しいカットをふんだんに使用したファン必見の内容であるとともに、大迫力のスクリーンと臨場感ある音響によってMANKAIカンパニーの面々が歌・ダンス・劇中劇によって織りなす豪華絢爛のLIVE公演の感動と高揚感を、全身で体感できる。
出演者は以下の通り。
■春組
佐久間咲也役：横田龍儀
碓氷真澄役：高橋怜也
皆木綴役：前川優希
茅ヶ崎至役：立石俊樹
シトロン役：古谷大和
卯木千景役：染谷俊之
■夏組
皇天馬役：陳内将
瑠璃川幸役：宮崎湧
向坂椋役：野口準
斑鳩三角役：本田礼生
三好一成役：赤澤燈
兵頭九門役：新正俊
■秋組
摂津万里役：水江建太
兵頭十座役：中村太郎
七尾太一役：赤澤遼太郎
伏見臣役：稲垣成弥
古市左京役：藤田玲
泉田莇役：吉高志音
■冬組
月岡紬役：定本楓馬
高遠丞役：北園涼
御影密役：木津つばさ
有栖川誉役：田中涼星
雪白東役：上田堪大
ガイ役：輝馬
松川伊助役：田口涼
迫田ケン役：田内季宇
鹿島雄三役：鯨井康介
飛鳥晴翔役：伊崎龍次郎
神木坂レニ役：河合龍之介
荒川志太役：山野光 ほか
『MANKAI STAGE『A3！』Four Seasons LIVE 2024 ‐Cinema Edition‐』は、2025春公開。