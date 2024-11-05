¥ª¥º¥Ê¤¬24²¯±ß¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»ÄÎ±¡ªÂçÃ«¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½ª¤¨¤ë°Õ¸þ
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎÍèµ¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥£¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ª¥º¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤È2¡¢3Ç¯¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Í§Ã£¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ·ù¤À¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥º¥Ê¤Ïº£µ¨162»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦302¡Ê¥ê¡¼¥°3°Ì¡Ë¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡Ê¥ê¡¼¥°2°Ì¡Ë¡¢104ÂÇÅÀ¡Ê¥ê¡¼¥°4°Ì¡Ë¡¢OPS¡¦924¡Ê¥ê¡¼¥°3°Ì¡Ë¤òµÏ¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£