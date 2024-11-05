ÌîÅÄ¡Á°õÀ¾¤Î¹ñÆ»16¹æ¡ÈÀäË¾Åª½ÂÂÚ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë!? Æ°¤½Ð¤·¤¿¡ÖÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡Ö¤Ï¤è¤·¤Æ¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¡×Ì´¤Î¿®¹æ¥¼¥íÆ»Ï©¤¬¡È³µÎ¬¥ë¡¼¥È¡É·èÄê¤Ø
3²óÌÜ¤ÎÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¸¡Æ¤²ñ¤¬³«ºÅ
¡¡ÀéÍÕ¸©ËÌÉô¤ÇÀ°È÷¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¡ÖÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¡×·×²è¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»Ï©¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¤Ï¡¢ÌîÅÄ»Ô¡Á°õÀ¾»Ô¤ò¤à¤¹¤Ö¡¢¹ñÆ»16¹æ¤Î¹°èÅª¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¡ÖÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¡×¤Î·×²è¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡¹ñÆ»16¹æ¤ÏÌîÅÄ»Ô¡¦Çð»Ô¡¦²æÂ¹»Ò»Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ¼ûÍ×¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾Â¦¤òÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÃÏ·Á¾ò·ï¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Þ¤È¤â¤ÊÆ»Ï©¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÀäË¾Åª¤Ê½ÂÂÚ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢À¸³è°ÜÆ°¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î©ÂÎ¸òº¹¤Ç¡Ö¿®¹æ¥¼¥í¡×¤¬´ðËÜ¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤òÀ°È÷¤¹¤ëµ¡±¿¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°õÀ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢³°´ÄÆ»¡ÁÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÀ°È÷Ãæ¤Î¡ÖËÌÀéÍÕÆ»Ï©¡×¤ËÀÜÂ³Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄ»Ô¤«¤éÅìËÌÆ»¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öºë¶Ì¿·ÅÔ¿´Àþ¡×¤ËÄ¾ÄÌ¤·¤ÆÂçµÜ¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤¹¤ë¹½ÁÛ¡Ö³ËÅÔ»Ô¹°è´´ÀþÆ»Ï©¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´ÄÆ»¡¦·÷±ûÆ»¤È¤¤¤¦2Âç´Ä¾õ¥ë¡¼¥È¤ÎÃæ´Ö¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤òµßºÑ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Î¡ÖÉ®Æ¬³Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÏÃ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÊÄ½¤Ç¤¹¤¬¡¢³µÎ¬¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡Ö·×²èÃÊ³¬É¾²Á¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç2²ó¤Û¤É¤ÎÃÏ°è¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³µÎ¬¥ë¡¼¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤È´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢´°Î»¤¹¤ì¤Ð¤¤¤è¤¤¤è»ö¶È²½ÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤È¤·2·î¤Ë¤Ï°Ñ°÷²ñ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂêÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î·×²è¤Î¼þÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î·×²è¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ä¹Ç¯¤º¤Ã¤È²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©ÀèÃ¼Éô¤Î½ÂÂÚÌäÂê¡£º¬ËÜ²ò·è¤ò¿Þ¤ëÂç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·×²è¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö16¹æ¤Î½ÂÂÚ¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤À¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤Ï¤è¤·¤Æ¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÍøº¬Àî±è¤¤¤ÎÇÀÌÈÆ»Ï©¤Ï¿®¹æÌµ¤¤¤«¤éÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¶¹¤¹¤®¤Æ¤è¤¯¥¯¥ë¥Þ¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÇÀÌÈÆ»Ï©¤ò¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕËÌÀ¾Ï¢ÍíÆ»Ï©¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇÀÌÈÆ»Ï©¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍøº¬ÀîÉÕ¶á¤Î¥ë¡¼¥È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æ»Ï©·×²è¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³«ÄÌ¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦À¸¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö´°À®¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤Æ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢±ó¤¤ÌÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£