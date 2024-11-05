鬼ヶ島討ち入り時のサンジ！ 「Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ」が2025年7月に発売
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ】
2025年7月中旬 発売予定
11月8日13時 受注開始
価格：33,000円
2025年7月中旬 発売予定
11月8日13時 受注開始
価格：33,000円
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ」を2025年7月中旬に発売する。11月8日13時より予約受付が開始され、価格は33,000円。
「P.O.P」のMAXIMUMシリーズに、20周年を記念したサンジのフィギュアが登場する。コトブキヤとコラボした商品となっており、エース原型師として高い人気を誇る服部達也氏の手によって、鬼ヶ島討ち入り時のサンジが立体化される。
迫力あふれるポージングやエフェクトパーツなど見どころが詰まったメモリアルなアイテムとなる。
「Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ」
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション