【Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ】
2025年7月中旬 発売予定
11月8日13時 受注開始
価格：33,000円

　メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ」を2025年7月中旬に発売する。11月8日13時より予約受付が開始され、価格は33,000円。

　「P.O.P」のMAXIMUMシリーズに、20周年を記念したサンジのフィギュアが登場する。コトブキヤとコラボした商品となっており、エース原型師として高い人気を誇る服部達也氏の手によって、鬼ヶ島討ち入り時のサンジが立体化される。

　迫力あふれるポージングやエフェクトパーツなど見どころが詰まったメモリアルなアイテムとなる。

「Portrait.Of.Pirates ワンピース “K×MAXIMUM” サンジ」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション