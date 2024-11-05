５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・製造業新規受注

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：３０ 米・貿易収支

※日・東京証券取引所が取引時間を延長（午後３時３０分終了に）

※日・閣議

※米・１０年物国債入札

※米・大統領選挙の投開票



○決算発表・新規上場など



決算発表：寿スピリッツ<2222>，プリマ<2281>，ニチレイ<2871>，グリー<3632>，ティーガイア<3738>，東ソー<4042>，住友ベ<4203>，メルカリ<4385>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，ラインヤフー<4689>，ＵＳＳ<4732>，コニカミノル<4902>，ファンケル<4921>，フジミインコ<5384>，千代建<6366>，日東工<6651>，ＭＣＪ<6670>，横河電<6841>，三菱重<7011>，ロジスネクス<7105>，全国保証<7164>，ワークマン<7564>，イトーキ<7972>，任天堂<7974>，アクシアル<8255>，ヤマトＨＤ<9064>，ＡＺ丸和ＨＤ<9090>，川崎汽<9107>，松屋フーズ<9887>，日伝<9902>ほか



出所：MINKABU PRESS