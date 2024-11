aespaからBTS ジンまで、人気アイドルたちが続々カムバック！注目の新曲は

美しい秋の風景のように、ニューアルバムでカムバックするアーティストのラインナップも豪華だ。人気アイドルたちの新曲リリースが続いており、“カムバック大戦”が繰り広げられている。aespaは5thミニアルバム「Whiplash」をリリースし、さらに強烈になった“電子スェマッ(전자 쇠 맛=鉄の味、歌から金属の感じがするという意味)”を披露している。今回のアルバムは、1stフルアルバムのタイトル曲「Supernova」でメガヒットを記録してから、約5ヶ月ぶりのカムバックだ。

タイトル曲「Whiplash」は、強烈でスピード感あふれるベースとハウスビートが特徴的なEDMベースのダンスナンバーだ。歌詞には枠組みにとらわれずに、自分だけの基準と物差しでがむしゃらに進み、どこに行っても構図を変えていく堂々とした彼女たちならではの魅力を盛り込んだ。ミニマルなトラックと中毒性のあるトップラインを、メンバーのクールで個性溢れるボーカルで表現している。ILLITは2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」を通じて、再び磁石(Magnetic)のように、好きな相手にまっすぐ進む気持ちを歌っている。同作は、少女が親しくなりたい“あなた”に出会い、自分の気持ちについて悩みながらも、自分の気持ちを信じ、“あなた”にまっすぐ想いを寄せる“私”の姿を盛り込んだ作品だ。タイトル曲「Cherish (My Love)」には、「あなたの気持ちは気になるが、それよりもあなたを好きな自分の気持ちが大切だ」と話す彼女たちの率直で堂々とした魅力が盛り込まれている。中毒性のあるリフレーンと、メンバーたちの清らかな歌声が際立つダンスポップジャンルの楽曲で、誰かのことが好きな自身の姿に満足する10代の気持ちを込めた。POWは約9ヶ月の空白期を破り、2nd EPアルバム「Boyfriend」で帰ってきた。同作は、大きくなった少年たちの様々な感情と、愛することに対するストーリーが盛り込まれた作品だ。より一層男らしくなった少年たちのハツラツとした成長ストーリーが、ファンをときめかせている。タイトル曲「Boyfriend」は、POWのグループカラーである“パワー&清涼”に、ファンキーな魅力を加え、青春のハツラツとした魅力を披露する楽曲だ。アヴリル・ラヴィーンのヒット曲「Girlfriend」をリメイクした楽曲で、5人の少年たちの覇気溢れる愛の告白を垣間見ることができる。DXMONは前作から約5ヶ月ぶりに披露する新譜「Youth Never DIE」でカムバックした。「Youth Never DIE」というアルバム名のように、絶対に死なないDXMONの青春と共に、時間が経っても光を失わない10代の情熱と希望のメッセージを伝えている。タイトル曲「Zip Zip Zip」は、リズミカルで強烈な808ベースと、華やかで幻想的なシンセサイザーが印象的なヒップホップダンスナンバーだ。メンバーのHEE、テグク、REXが作詞に参加し、DXMONのアイデンティティを強調。メンバーたちのパワフルなラッピングに他人の視線は関係なく、自分たちだけの道を歩くというメッセージを盛り込んだ。PURPLE KISSは、7thミニアルバム「HEADWAY」を発売。6thミニアルバム「BXX」以降、約7ヶ月ぶりに披露するアルバムで、「人生の様々な分かれ道でも躊躇なく前に進もう」という確固たる意志が込められている。また、魔女の世界観の帰還を知らせ、さらに強力になった“パキ(PURPLE KISS)魔女”を披露した。タイトル曲「ON MY BIKE」は、強烈なギターサウンドをベースにしたヒップホップダンスナンバーで、メンバーのスアンが作詞に参加し、彼女たちならではの力強い抱負が込められている。AMPERS&ONEは、愛に向かって投げかける質問を意味する1stミニアルバム「ONE QUESTION」をリリース。同作では、答えを見つけるために様々な方法を試みる過程で、迷わず前に進むAMPERS&ONEの魅力を確認することができる。所属事務所の先輩であるCNBLUEのジョン・ヨンファとN.Flyingのイ・スンヒョプが楽曲制作に参加し、カムバックに対する関心を高めた。