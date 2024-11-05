Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¿ÎµÁ¤Ê¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÎÀï¤¤¡É¿ð¸¶ÌÀÆà¡¢ºÍ½÷ÂÐ·èÀ©¤·¤ÆñÁÀå¥â¡¼¥É¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¹â¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ºÍ½÷Æ±»Î¤¬´ñ¤·¤¯¤âÈï¤Ã¤¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡¢Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀï¤¤¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×11·î4Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¤Î¡È¿ÎµÁ¤Ê¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÎÀï¤¤¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ð¸¶¤ÈÀõ¸«
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢Àõ¸«¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£½øÈ×¤ÏÀõ¸«¤Ë2¶ÉÂ³¤±¤Æ¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Åì2¶É1ËÜ¾ì¡¢¿ð¸¶¤Ï¥É¥é¤ÈÀÖ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ·Á¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¸÷¤ëÀÖ5Åû¤Ç¥«¥ó¥Á¥ã¥ó¤òËä¤á¤Æ¥ê¡¼¥Á¤À¡£ÂÔ¤Á¤Ï3¡¦6¡¦9º÷¤ÎÀä¹¥»°ÌÌÄ¥¡£¿ð¸¶¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ6º÷¤ò¥Ä¥â¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ÇÀõ¸«¤Ë¿ÆÈï¤ê¤ò¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¤ÏËÜÅÄ¤Î¥ê¡¼¥ÁÀë¸ÀÇ×¤òÊá¤é¤¨2600ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¬¥ê¡£¤½¤·¤ÆÆî3¶É1ËÜ¾ì¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ3¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÇÀõ¸«¤òµÕÅ¾¡¢Æî4¶É¤Î¼«¿È¤Î¿ÆÈÖ¤Ï·ã¤·¤¯»Å³Ý¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Î¡¼¥Æ¥ó¤Ç½ª¶É¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿ð¸¶¤Ï¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¡£
¡¡¡ÖÌÄ¤Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ð¸¶¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤ò¥¹¥é¥¹¥é¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÀµ³Î¤Êµ²±ÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¡ÖÀâÌÀ¾å¼ê¤À¤Ê¿ð¸¶¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»×¹Í¤¬¿¼¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥¢¥¬¥ê3²ó¡¢Êü½Æ¤Ï¥¼¥í¤È´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡ÈÌÄ¤Ëº¤ì¡É¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤êËÜ¿Í¤ÏËþÂ¤»¤º¡Ö¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥¥¦¥¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾å¤ò¸«¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÉñÂæÂµ¤ÎÀõ¸«¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡Ê·ë¤ÓÌÜ¤Î¡Ë¹â¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±Âç¾Ð¤¤¡£¤³¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿°ìËë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥¦¥¥¦¥¤¸¤ã¤Í¤¨¤«w¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Èþ¿Í¤¹¤®¤ë½÷¿ý»Î¤«¡ª¡×¡Ö¥¦¥¥¦¥¥£¡ª¡×¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü9200ÅÀ¡¿¡Ü59.2
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü2500ÅÀ¡¿¡Ü12.5
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü4400ÅÀ¡¿¢¥25.6
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü3900ÅÀ¡¿¢¥46.1
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë