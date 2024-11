DFBポカール・ラウンド16の組み合わせが決定！ 王者レバークーゼンはバイエルンと激突

DFBポカール・ラウンド16の組み合わせが決定した。10月29日・30日に行われた2回戦では、2020-21シーズンぶりの優勝を目指したドルトムントがヴォルフスブルクに延長戦の末に敗れ、最多20回の優勝を誇るバイエルンがボルシアMGに0-5で大敗し、14大会ぶりの2回戦敗退となった。板倉滉の所属するボルシアMGもフランクフルトに敗れた。一方、連覇を狙うレバークーゼンは2部のエルフェアスベルクに完勝、最多20回の優勝を誇るバイエルンも佐野海舟が所属するマインツに快勝している。

また、シュツットガルトvsカイザースラウテルンの日本人対決も行われ、DFチェイス・アンリがフル出場したシュツットガルトが、横田大祐の所属するカイザースラウテルンを下した。その他の日本人所属クラブでは、奥川雅也のアウクスブルクがシャルケに堂安律のフライブルクがハンブルガーSVに、水多海斗のビーレフェルトがウニオン・ベルリンにそれぞれ勝利しベスト16に進出。一方、、町野修斗のホルシュタイン・キールはケルンに、奥抜侃志のニュルンベルクはホッフェンハイムに敗戦した。そしてラウンド16では、昨季王者のレバークーゼンが今季リーグ戦首位を走るバイエルンと激突。王座奪還を目指すRBライプツィヒはフランクフルトと対戦する。その他、シュツットガルトは2部のヤーン・レーゲンスブルクと、アウクスブルクは2部のカールスルーエと対戦する。また、唯一3部から生き残っているビーレフェルトは、フライブルクとの日本人対決となった。なお、ラウンド16は12月3日・4日に行われる。◆DFBポカール・ラウンド16組み合わせ(左側がホームチーム)バイエルン vs レバークーゼンRBライプツィヒ vs フランクフルトヴォルフスブルク vs ホッフェンハイムブレーメン vs ダルムシュタット(2)カールスルーエ(2) vs アウグスブルクヤーン・レーゲンスブルク(2) vs シュツットガルトケルン(2) vs ヘルタ・ベルリン(2)アルミニア・ビーレフェルト(3) vs フライブルク※()内の数字は所属カテゴリー