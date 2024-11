ダイヤルにイエローステッチも！ プレミアムデニムの世界観を体現したセイコー 5スポーツ×デンハムコラボ

多彩なコラボレーションを展開するセイコー 5スポーツから、またしても魅力的コラボモデルが登場です。今回タッグを組むのは、オランダ・アムステルダム発のデニムブランド、デンハム。細部にまで徹底してこだわったクオリティの高いプレミアムデニムが、世界中で支持されています。

そんな気鋭のブランドが、カジュアルでありながら高品質を追求し、日常に寄り添うセイコー 5スポーツの価値観と共鳴。これを体現するタイムピースとして、「セイコー 5スポーツ DENHAM コラボレーション限定モデル SBSA281」(5万9400円)を数量限定でリリースします。

そもそもデンハムとは、2008年に世界的に著名なデニム職人ジェイソン・デンハムによって設立されたブランド。素材やパターン、縫製はもちろん、ポケットやパーツ、内側の布地など細部にまで徹底してこだわって作られた上質なデニムは、世界中のファッショニスタから注目されています。また、伝統を重んじる精神や質の高い手仕事、モノ作りへの情熱などは日本の職人気質との親和性も高く、2009年には代官山に1号店がオープン。以来、多くのファンを魅了し続けています。

そんなデンハムの世界観をカジュアルウオッチで体現したのがこの「セイコー 5スポーツ DENHAM コラボレーション限定モデル」。セイコー 5スポーツの定番「SKX」をベースに、デンハムのデザインエッセンスを散りばめています。

例えば、ベゼルやダイヤル、ストラップは、単純にデニムを模したカラーで染めるのではなく、深いネイビーやライトブルーなど複数のインディゴカラーを絶妙なバランスで配置。それにより使い込まれたデニムのような雰囲気に。

また、12時のインデックスには一般的な逆三角形ではなく、デンハムのロゴを模したマークを入れた正三角形をセット。秒針に添えたレッドはデンハムのデニムに見られるレッドリベットをイメージしたもので、さらにダイヤル外周のフランジ部分には、分目盛りの代わりにイエローステッチを模したデザインが施されています。

裏ぶたのフチには“LIMITED EDITION”の文字とともにシリアルナンバーの刻印が。カーブハードレックスを用いたシースルーバックには、デンハムを象徴するシザースロゴと、ブランドコンセプトである“THE TRUTH IS IN THE DETAILS(細部に見出される真実)”とプリントされています。

ケースサイズは42.5mm径・13.4mm厚で、ムーブメントには41時間のパワーリザーブを備えた自動巻キャリバー4R36を搭載。デイデイト表示も搭載し、日常生活での実用性もしっかりとカバーします。

価値観を共有する2つのブランドが融合した特別モデルは世界2000本、うち国内分はわずか250本という希少なモデル。手の届きやすい価格も手伝って、争奪戦は必至です。

>> セイコー 5スポーツ「DENHAM コラボレーション限定モデル SBSA281」

<文/&GP>

