音楽ユニット「globe」のKEIKO(52)が4日、自身のXを更新し、マスクなしの笑顔の写真を投稿した。

KEIKOは「本日のラジオ 終了しました」とつづり、「globe」のマーク・パンサーとの2ショットを写真を投稿した。

これまでは、マスクをした写真や、全身ショットが多かったが、久しぶりのマスクなしアップ写真。

ファンからも「笑顔 変わってないね」「素敵な笑顔」「元気な笑顔見れて嬉しい」「やっぱりカワイイ」「笑顔に癒されました」「最っ高の笑顔で最ッ高のツーショット」などの声が寄せられた。

KEIKOは11年10月にくも膜下出血で倒れ療養していたが、22年11月にOBS大分放送の「JOY TO THE OITA」にゲスト出演。“11年ぶりのメディア生出演”として話題を呼んだ。昨年1月からはマーク・パンサーとともに「JOY TO THE OITA+」でパーソナリティーを務めている。