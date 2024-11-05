ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米耐久財受注(9月・確報値） 0:00
結果 -0.7％
予想 -0.8％ 速報 -0.8％（前月比）
結果 0.5％
予想 0.4％ 速報 0.4％（前月比・輸送除）
＊米製造業受注（9月）
結果 -0.5％
予想 -0.5％ 前回 -0.8％（-0.2％から修正）（前月比）
＊米雇用トレンド指数
コンファレンスボードがきょう発表した１０月の米雇用トレンド指数は１０７．６６と、９月の１０７．５８から若干上向いた。今後の金利低下や政治情勢の安定化が見込まれる中、労働市場は概ね落ち着きを保っている。
※発言・ニュース
＊米３年債入札
最高落札利回り 4.152％（WI：4.143％）
応札倍率 2.60倍（前回：2.45倍）
＊プーチン大統領、北朝鮮の崔善姫外相と会談
ロシア大統領府によると、プーチン大統領が北朝鮮の崔善姫外相と会談したと発表した。会談にはラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官（外交政策担当）も同席したという。
【米国】
＊米耐久財受注(9月・確報値） 0:00
結果 -0.7％
予想 -0.8％ 速報 -0.8％（前月比）
結果 0.5％
予想 0.4％ 速報 0.4％（前月比・輸送除）
＊米製造業受注（9月）
結果 -0.5％
予想 -0.5％ 前回 -0.8％（-0.2％から修正）（前月比）
＊米雇用トレンド指数
コンファレンスボードがきょう発表した１０月の米雇用トレンド指数は１０７．６６と、９月の１０７．５８から若干上向いた。今後の金利低下や政治情勢の安定化が見込まれる中、労働市場は概ね落ち着きを保っている。
※発言・ニュース
＊米３年債入札
最高落札利回り 4.152％（WI：4.143％）
応札倍率 2.60倍（前回：2.45倍）
＊プーチン大統領、北朝鮮の崔善姫外相と会談
ロシア大統領府によると、プーチン大統領が北朝鮮の崔善姫外相と会談したと発表した。会談にはラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官（外交政策担当）も同席したという。