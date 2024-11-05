※経済指標

【米国】

＊米耐久財受注(9月・確報値） 0:00

結果 -0.7％

予想 -0.8％ 速報 -0.8％（前月比）

結果 0.5％

予想 0.4％ 速報 0.4％（前月比・輸送除）



＊米製造業受注（9月）

結果 -0.5％

予想 -0.5％ 前回 -0.8％（-0.2％から修正）（前月比）



＊米雇用トレンド指数

コンファレンスボードがきょう発表した１０月の米雇用トレンド指数は１０７．６６と、９月の１０７．５８から若干上向いた。今後の金利低下や政治情勢の安定化が見込まれる中、労働市場は概ね落ち着きを保っている。



※発言・ニュース

＊米３年債入札

最高落札利回り 4.152％（WI：4.143％）

応札倍率 2.60倍（前回：2.45倍）



＊プーチン大統領、北朝鮮の崔善姫外相と会談

ロシア大統領府によると、プーチン大統領が北朝鮮の崔善姫外相と会談したと発表した。会談にはラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官（外交政策担当）も同席したという。

外部サイト