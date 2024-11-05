¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û·àÅªÉü³è¥ª¡¼¥«¡¼¥ó HENARE¤È¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ³ÍÆÀ¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂ³¤¯Îò»ËÅª¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²´§²¦¤Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Î°ÎÂç¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤¬¡¢£È£Å£Î£Ò£Á£Å¡Ê£³£²¡Ë¤È¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¥¹¡Ê£³£¹¡Ë¡¢¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥Ø¥¤¥¹¥È¡Ê£³£¹¡ËÁÈ¤ò½è¤·¡¢Âè£±£°£µÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÅö»þ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤ËÄ©Àï¤·¡¢½ª»Ï°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£»ö¼Â¾å¤ÏÃÄÂÎºÇ¶¯¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤³¤«¤é£²¥·¥ê¡¼¥º¤â»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÂ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤é¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤±¤Ø¤ó¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¿Í³Ê¼Ô¤Î¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡°µÅÝÅªÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤ä°ìËÜÇØÉé¤¤¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÀ°Õµ»¤ò¶î»È¤·¤Æ»Ò¶¡°·¤¤¤Ë¡££É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤ÎÇÔËÌ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤½¤Î´é¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤â¤¦¡ª¡ª¡¡ÆóÅÙ¤ÈÉé¤±¤Í¥§¤«¤é¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î²¦¼ÔÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡££±ÂÐ£±¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿£Ô£Í£Ä£Ë¤Ï¡¢£²¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¥¿¥ó¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¹çÂÎ¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤È¹çÂÎµ»¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢¤ªÁ°¤Ë¤Ç¤¤Í¥§»ö¤Ï¤ª¤ì¤¬¤ä¤ë¡£¤ª¤ì¤Ë¤Ç¤¤Í¥§»ö¤ò¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡ª¡ª¡ª¡¡¤È¤¤¤¦£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°Ê¿´ÅÁ¿´¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ó¥¯¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÎÀª¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤¬¥Þ¥¤¥¡¼¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤ÇÊá³Í¡£ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÁö¤ê¤³¤ó¤À¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ó¤Î¤µ¡Ä°ì¿Í¤Î¾¡Íø¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ã¤Í¥§¤ó¤À¤è¥Ü¡¼¥º¡ª¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥É¥í¥Ã¥×¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÊÝ»ý¤¹¤ë£Ë£Ï£Ð£×¤Ë²Ã¤¨¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¡ÖÍ¾¤Î»ÙÇÛÍß¤Ï¤³¤Î£²´§¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Í¤¨¤è¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡á£±£¹Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦ÂÍø¤Ç³«Ëë¡Ë¤â¡¢»ÙÇÛ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ë¤â¼è¤Ã¤ÆÃª¶¶¹°»ê¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¤¬°úÂà¤¹¤ëÁ°¤Ë¥±¥ê¤ò¡Ê¤Ä¤±¤ë¡Ë¡×¤È¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ê£±£·Æü¡¢Âçºå¡Ë¤Ç¤ÏÎëµ¨¤¹¤º¤È¤Î£Ë£Ï£Ð£×ÁèÃ¥Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÍ¾¤¬Îëµ¨¤¹¤º¤ò¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ç½è·º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´äÃ«ËãÍ¥¤Î»ý¤Ä£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ê¡££×£Ô£Ì¡¢£Ë£Ï£Ð£×¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡¢Â¾ÃÄÂÎ¡Ä¤³¤³¤«¤é°ìÊýÄÌ¹Ô¤À¡£¤Ò¤ìÉú¤»¡¢¶òÌ±¤É¤â¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤ÎÌ´¤Ï¡ª¡ª¡ª¡¡½ª¤ï¤é¤Í¥§¡ª¡ª¡ª¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Ë£Ï£Ð£×¤È£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤ÎÊÑÂ§£²´§Ã£À®¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡££²´§¤È¸À¤¨¤Ðº£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÂÇ·â¼çÍ×£³ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë£²´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î»êÊõ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇÂçÃ«¤Î£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£¶£²²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£