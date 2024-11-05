【グラビア】「週刊プレイボーイ47＆48号」は”櫻坂46三期生特集号”！グラビア一挙公開
【週刊プレイボーイ47＆48号】
11月5日 発売
価格： 定価 630円
デジタル版 530円【山下瞳月さん】 【谷口愛季さん】 【村井優さん】 【菊地姫奈さん】 【福留光帆さん】 【田中美久さん】 【山田愛奈さん】 【Liyuuさん】 【もものすけさん】 【清水美来さん】
(C)岡本武志／集英社
11月5日 発売
価格： 定価 630円
デジタル版 530円
集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ47＆48号」を11月5日に発売する。価格は630円で、デジタル版が530円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。
今号は”櫻坂46三期生特集号”として山下瞳月さん、谷口愛季さん、村井優さんの撮り下ろしグラビアが掲載されるほか、菊地姫奈さんのカレンダーブック未収録カット、福留光帆さんのカットも掲載される。そのほか、田中美久さん、山田愛奈さん、Liyuuさん、もものすけさん、清水美来さんなどのグラビアが掲載される。
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