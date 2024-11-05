【週刊プレイボーイ47＆48号】11月5日 発売価格： 定価 630円デジタル版 530円

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ47＆48号」を11月5日に発売する。価格は630円で、デジタル版が530円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。

今号は”櫻坂46三期生特集号”として山下瞳月さん、谷口愛季さん、村井優さんの撮り下ろしグラビアが掲載されるほか、菊地姫奈さんのカレンダーブック未収録カット、福留光帆さんのカットも掲載される。そのほか、田中美久さん、山田愛奈さん、Liyuuさん、もものすけさん、清水美来さんなどのグラビアが掲載される。

【山下瞳月さん】【谷口愛季さん】【村井優さん】【菊地姫奈さん】【福留光帆さん】【田中美久さん】【山田愛奈さん】【Liyuuさん】【もものすけさん】【清水美来さん】

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