Âç´ØÆ±»Î¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¡¡Âç¤ÎÎ¤&¶×ºù¡¡Æó½ê¥Î´Ø°ìÌçÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¸ß³Ñ¤Î20ÈÖ
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê10Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬4Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤òÁè¤¦¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÈÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê26¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤¬»°ÈÖ·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬11¾¡9ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£½©½ä¶È¤ò´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î½ÐÂ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚÂç´Ø¤È¤Î¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¤Î·Î¸Å¤ÇÉüÄ´¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Çò¤Þ¤ï¤·¤Î´Ø¼è20¿Í¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦·Î¸Å¾ì¡£³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿·Î¸Å¤òÄù¤á¤¿¤Î¤Ï´ÇÈÄ¤Î2Âç´Ø¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯56¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÂç¤ÎÎ¤¤¬Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤òÁè¤¦Æ±52¾¡¤Î¶×ºù¤ÈÏ¢Â³¤Ç20ÈÖ¡£¿·Âç´Ø¤ÏÉ¬»à¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ11¾¡9ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È°¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤¿¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²¼È¾¿È¤ÈºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤¦°ì²ó¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡10·î27Æü¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½©½ä¶È¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡×¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£Ê¡²¬Æþ¤ê¸å¤Î30Æü¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÇ÷ÎÏ½½Ê¬¤Î½ÐÂ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢Áê¼ê¤Î¿ØÃÏ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·ÀèÇÚÂç´Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸¤ò´¬¤ÂØ¤¨¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ê¤É¿·¶ÃÏ¤â¸«¤»¤¿¡£¡ÖÂç´Ø¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤È·Î¸Å¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾ì½êÁ°¤Î1½µ´Ö¤ò½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç·Î¸Å¤Ï·Î¸Å¡£¾ì½ê¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö1½µ´Ö¤òÃ»¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢Ä¹¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À1½µ´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¡¢½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£