Snow Man、令和初の2作連続初週ミリオンでアルバム1位 初週売上108.1万枚【オリコンランキング】
Snow Manの4thアルバム『RAYS』が、初週108.1万枚を売り上げ、11月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。1stアルバム『Snow Mania S1』から4作連続・通算4作目の1位となった。
【動画】かっこいい！スペイン・バルセロナで撮影されたMV！
初週売上108.1万枚は前作『i DO ME』の106.1万枚を超え自己最高初週売上を記録。さらに今年度最高初週売上【※1】も記録している。また、2023年5月29日付でのSnow Man『i DO ME』に続く2作連続での初週ミリオンを達成。アルバム作品の2作連続での初週ミリオン達成は、2003年1月20日付でのCHEMISTRY『Second to None』以来21年10ヶ月ぶりで令和初【※2】、男性アーティストでは史上6組目【※3】の達成となった。
また、これでアルバム作品では自身4作目のミリオン突破となり、令和初の「アルバム4作連続累積ミリオン」を達成。さらに「1stアルバムからの4作連続累積ミリオン」達成【※4】は、2004年4月12日付での宇多田ヒカル『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』以来、20年7ヶ月ぶりで、令和初。globe、宇多田ヒカルに次ぐ史上3組目【※5】 、男性アーティストでは史上初の達成となった。
本作は、男性9人組グループ・Snow Manの4thアルバム。2024/2/26付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した『LOVE TRIGGER / We’ll go together』のシングル曲のほか、モーツァルトの『交響曲 第25番 ト短調』をサンプリングしたリード曲『EMPIRE』などを収録している。
なおSnow Manは、今月11月9日の北海道・大和ハウス プレミストドーム公演から、グループ初の5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』（ヨミ:スノーマン ドームツアー ニーゼロニーヨン レイズ）をスタートさせる。
【※1】今年度は2023年12月25日付よりスタート
【※2】令和は「2019年5月13日付」よりスタート
【※3】アルバム作品で2作連続初週ミリオンを達成した他男性アーティスト／B’z、Mr.Children、GLAY、L’Arc〜en〜Ciel、CHEMISTRY（達成順）
【※4】Snow Manの1stアルバムから連続ミリオンを達成している4作品（ミリオン達成付日）／『Snow Mania S1』（2022年10月3日付）、『Snow Labo. S2』（2023年1月9日付）、『i DO ME』（2023/5/29付）、『RAYS』（2024/11/11付）
【※5】1stアルバムから4作連続累積ミリオンを達成したアーティスト（2024年11月11日付現在）／1組目：globe『globe』（1996年4月8日付）、『FACES PLACES』（1997年3月24日付）、『Love again』（1998年4月20日付）、『Relation』（1998年12月18日付）、2組目：宇多田ヒカル『First Love』（1999年3月22日付）、『Distance』（2001年4月9日付）、『DEEP RIVER』（2002年7月1日付）、『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』（2004年4月12日付）、3組目：Snow Man『Snow Mania S1』（2022年10月3日付）、『Snow Labo. S2』（2023年1月9日付）、『i DO ME』（2023年5月29日付）、『RAYS』（2024年11月11日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月11日付：集計期間:2024年10月28日〜11月3日）＞
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初週売上108.1万枚は前作『i DO ME』の106.1万枚を超え自己最高初週売上を記録。さらに今年度最高初週売上【※1】も記録している。また、2023年5月29日付でのSnow Man『i DO ME』に続く2作連続での初週ミリオンを達成。アルバム作品の2作連続での初週ミリオン達成は、2003年1月20日付でのCHEMISTRY『Second to None』以来21年10ヶ月ぶりで令和初【※2】、男性アーティストでは史上6組目【※3】の達成となった。
本作は、男性9人組グループ・Snow Manの4thアルバム。2024/2/26付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した『LOVE TRIGGER / We’ll go together』のシングル曲のほか、モーツァルトの『交響曲 第25番 ト短調』をサンプリングしたリード曲『EMPIRE』などを収録している。
なおSnow Manは、今月11月9日の北海道・大和ハウス プレミストドーム公演から、グループ初の5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』（ヨミ:スノーマン ドームツアー ニーゼロニーヨン レイズ）をスタートさせる。
【※1】今年度は2023年12月25日付よりスタート
【※2】令和は「2019年5月13日付」よりスタート
【※3】アルバム作品で2作連続初週ミリオンを達成した他男性アーティスト／B’z、Mr.Children、GLAY、L’Arc〜en〜Ciel、CHEMISTRY（達成順）
【※4】Snow Manの1stアルバムから連続ミリオンを達成している4作品（ミリオン達成付日）／『Snow Mania S1』（2022年10月3日付）、『Snow Labo. S2』（2023年1月9日付）、『i DO ME』（2023/5/29付）、『RAYS』（2024/11/11付）
【※5】1stアルバムから4作連続累積ミリオンを達成したアーティスト（2024年11月11日付現在）／1組目：globe『globe』（1996年4月8日付）、『FACES PLACES』（1997年3月24日付）、『Love again』（1998年4月20日付）、『Relation』（1998年12月18日付）、2組目：宇多田ヒカル『First Love』（1999年3月22日付）、『Distance』（2001年4月9日付）、『DEEP RIVER』（2002年7月1日付）、『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』（2004年4月12日付）、3組目：Snow Man『Snow Mania S1』（2022年10月3日付）、『Snow Labo. S2』（2023年1月9日付）、『i DO ME』（2023年5月29日付）、『RAYS』（2024年11月11日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月11日付：集計期間:2024年10月28日〜11月3日）＞