Snow Manの4thアルバム『RAYS』が、初週108.1万枚を売り上げ、11月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。1stアルバム『Snow Mania S1』から4作連続・通算4作目の1位となった。初週売上108.1万枚は前作『i DO ME』の106.1万枚を超え自己最高初週売上を記録。さらに今年度最高初週売上【※1】も記録している。また、2023年5月29日付でのSnow Man『i DO ME』に続く2作連続での初週ミリオンを達成。アルバム作品の2作連続での初週ミリオン達成は、2003年1月20日付でのCHEMISTRY『Second to None』以来21年10ヶ月ぶりで令和初【※2】、男性アーティストでは史上6組目【※3】の達成となった。

また、これでアルバム作品では自身4作目のミリオン突破となり、令和初の「アルバム4作連続累積ミリオン」を達成。さらに「1stアルバムからの4作連続累積ミリオン」達成【※4】は、2004年4月12日付での宇多田ヒカル『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』以来、20年7ヶ月ぶりで、令和初。globe、宇多田ヒカルに次ぐ史上3組目【※5】 、男性アーティストでは史上初の達成となった。本作は、男性9人組グループ・Snow Manの4thアルバム。2024/2/26付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した『LOVE TRIGGER / We’ll go together』のシングル曲のほか、モーツァルトの『交響曲 第25番 ト短調』をサンプリングしたリード曲『EMPIRE』などを収録している。なおSnow Manは、今月11月9日の北海道・大和ハウス プレミストドーム公演から、グループ初の5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』(ヨミ:スノーマン ドームツアー ニーゼロニーヨン レイズ)をスタートさせる。【※1】今年度は2023年12月25日付よりスタート【※2】令和は「2019年5月13日付」よりスタート【※3】アルバム作品で2作連続初週ミリオンを達成した他男性アーティスト/B’z、Mr.Children、GLAY、L’Arc〜en〜Ciel、CHEMISTRY(達成順)【※4】Snow Manの1stアルバムから連続ミリオンを達成している4作品(ミリオン達成付日)/『Snow Mania S1』(2022年10月3日付)、『Snow Labo. S2』(2023年1月9日付)、『i DO ME』(2023/5/29付)、『RAYS』(2024/11/11付)【※5】1stアルバムから4作連続累積ミリオンを達成したアーティスト(2024年11月11日付現在)/1組目:globe『globe』(1996年4月8日付)、『FACES PLACES』(1997年3月24日付)、『Love again』(1998年4月20日付)、『Relation』(1998年12月18日付)、2組目:宇多田ヒカル『First Love』(1999年3月22日付)、『Distance』(2001年4月9日付)、『DEEP RIVER』(2002年7月1日付)、『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1』(2004年4月12日付)、3組目:Snow Man『Snow Mania S1』(2022年10月3日付)、『Snow Labo. S2』(2023年1月9日付)、『i DO ME』(2023年5月29日付)、『RAYS』(2024年11月11日付)<クレジット:オリコン調べ(2024年11月11日付:集計期間:2024年10月28日〜11月3日)>