１９０６年：思想家で抗日運動家の崔益鉉（チェ・イクヒョン）が日本軍に連行された対馬で殉死



１９１１年：朝鮮初の紡績会社、京城紡績創立



１９５８年：李承晩（イ・スンマン）大統領がベトナム訪問



１９８０年：政治風土刷新に向けた特別措置法を公布



１９９８年：囲碁の趙治勲（チョ・チフン）名人が日本の名人防衛戦で世界最年少と最短１０００勝を達成



２００１年：韓中日首脳が３カ国経済担当相会議の新設やビジネスフォーラム創設など５項目に合意



２００４年：東海−１ガス田が完工、商業生産を開始



２０１８年：韓国と北朝鮮、朝鮮半島中部の漢江と臨津江が合流する河口の共同利用を目指し水路調査を開始 ※南北が同河口の共同水路調査を行うのは、１９５３年に朝鮮戦争の休戦協定が結ばれてから初めて

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止