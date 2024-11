【メタルスラッグ タクティクス】11月5日 発売価格:未定

Dotemuは、Windows用シミュレーションRPG「メタルスラッグ タクティクス」をSteamにて11月5日に発売する。価格は未定。

アクションシューティング「METAL SLUG」が、シミュレーションRPGとなって登場。今作は見下ろし視点のSRPGとなっている。本作では「メタルスラッグ」シリーズでおなじみのラン&ガンアクションに戦略性(Tactics)がプラスされた新たな世界観となっている。武器を取って自分のチームを編成し、悪名高き反乱軍を制圧していく。

【Metal Slug Tactics - Release Date Trailer】【ストーリー】

モーデンが帰ってきた!世界政府に反旗を翻す国に何年も潜伏していた彼は、クーデターを画策するため暗躍を続けていたのだ。

そして今、モーデンが長年かけて密かに集めた軍隊がついに動き出す。世界に復讐する準備は整ったのだ。

特殊工作部隊ペルグリン・ファルコンズは、戦争が拡大する前に敵陣を突破し、モーデンを倒すために全力を尽くせ!

【主な特徴】

・何回でもリトライが可能。

・「メタルスラッグ」シリーズでおなじみのドット絵グラフィックスを堪能できる。

・20種類の異なるミッションや110種もの手作りマップでモーデン軍と戦う。

・36種類の武器や176種類の装備から各ミッションに最適なものをセットアップ。改造も可能。

・チームメンバーはシリーズお馴染みの9人から選択可能。

・36通りもの武器装備の組み合わせやコンボを駆使して敵の裏をかこう。

・「メタルスラッグ」シリーズを象徴するボス達に挑戦可能。

・Tee Lopes氏が贈るサウンドトラックを楽しめる。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)2024 DOTEMU ALL RIGHT RESERVED. GAME DEVELOPED BY LEIKIR STUDIO