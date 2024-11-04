ã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÇµÌÚºä46»þÂå¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤Ï¡©¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤½¤¦¡×¤â¡Äº£¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¯¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖANOTHER¡¡SKY¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»þÂå¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ã·Æ£¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤È¤«¤â¹Ô¤¯¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¤¤¤¤·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¡¢½îÌ±ÇÉ¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ¨¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÊý¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¡È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤½¤¦¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤ÏÁ´Á³¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£