¡ÚÌÀÆü¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÛÅ·¿À¤Ë¤¤¤ë¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯»Ð¤ÎÊâ¡¢·ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë
¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¦·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡ËÂè27²ó¤¬11·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û11·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¡¢Âè26²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ú5ÅÀ¡Û
11·î4Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè26²ó¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÉã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£À»¿Í°Ê³°¤Î²ÈÂ²¤Ï¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¶Ã¤¯¤¬¡¢Åö¤ÎÀ»¿Í¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë¤Ï¹â¹»¤Î½ñÆ»Éô¤âÂàÉô¤·¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï²È¤ÎÈª»Å»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
11·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè27²ó¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ò¸«¤Æ°ì»þ´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¤¬¡¢»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤½Ð¤·¤òÊÄ¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ÏÅ·¿À¤Ë¤¤¤ë¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢·ë¤¬ºÇ¶á¤É¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÊÆÅÄ²È¤Ç¤Ï±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤¬Ãë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤¬Ë¬¤Í¤ÆÍè¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏËè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¡¢Ä«8»þ¤«¤é8»þ15Ê¬NHK¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡ÊºÆÊüÁ÷¤Ï0»þ45Ê¬¡Á¡Ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬³¤¤Ø¥À¥¤¥Ö¡ª¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½é²ó¤Ï¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×THE¡¦Ä«¥É¥é¤ÊÅ¸³«¤Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û11·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¡¢Âè26²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ú5ÅÀ¡Û
11·î4Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè26²ó¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÉã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£À»¿Í°Ê³°¤Î²ÈÂ²¤Ï¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¶Ã¤¯¤¬¡¢Åö¤ÎÀ»¿Í¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë¤Ï¹â¹»¤Î½ñÆ»Éô¤âÂàÉô¤·¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï²È¤ÎÈª»Å»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏËè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¡¢Ä«8»þ¤«¤é8»þ15Ê¬NHK¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡ÊºÆÊüÁ÷¤Ï0»þ45Ê¬¡Á¡Ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬³¤¤Ø¥À¥¤¥Ö¡ª¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½é²ó¤Ï¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×THE¡¦Ä«¥É¥é¤ÊÅ¸³«¤Ë