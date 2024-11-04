BRAHMAN、7年ぶりのフルアルバムを2025年2月リリース＋全28都市28公演のツアー開催も
BRAHMANが、フルアルバム『viraha』を2025年2月26日にリリースすることを発表した。
11月4日に結成30周年を記念したライブを敢行したBRAHMANだが、フルアルバムをリリースするのは『梵唄』以来約7年ぶりである。そんな今作には、コロナ渦の真っ只中に放った「Slow Dance」、30 周年プロジェクトのテーマとなる最新シングル「順風満帆」に加え、新録音源8曲、そしてカバー曲1曲を含む全11曲が収録される。
完全生産限定盤には、豪華BOX仕様にBRAHMAN／河村康輔／KEIICHI IWATA （7STARS DESIGN）／VIRGOwearworksによるコラボレーションTシャツ、30年近くBRAHMANのライブを撮り続けてきたカメラマン・三吉ツカサの184ページに及ぶ写真集、30周年を祝した記念メダルが同梱される。
また、映像集DISC1には、全72曲4時間のライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞横浜BUNTAIのドキュメンタリー、DISC2には過去30年間のベストライブダイジェスト（未公開映像含む）が収録予定だ。
さらに、彼らは2025年3月18日からリリースツアー＜BRAHMAN tour viraha＞も開催を発表した。川崎CLUB CITTA’からはじまる全28都市28公演に及ぶツアーを通じて、『viraha』のすべてを全力で受け止め、楽しんで欲しい。アルバムの超早期予約特典として＜BRAHMAN tour viraha＞の最速先行申し込みシリアルナンバーが配布される。
New Album『viraha』
◆完全生産限定盤 （TOY'S STORE 限定販売作品）
PPTF-8168〜8170 22,000円（税込）
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ（Showcase）
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA（7STARS DESIGN） × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
◆初回生産限定盤
TFCC-81117〜81118 4,400円（税込）
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：＜六梵全書 Six full albums of all songs＞Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
◆初回仕様通常盤
TFCC-81120 3,300円（税込）
・ニューアルバムCD
予約URL：https://brahman.lnk.to/viraha
［超早期予約特典］
・＜BRAHMAN tour viraha＞CD予約最速先行申し込みシリアルナンバー
配布対象予約期間：2024年11月4日（月・祝）21:00 〜 11月18日（月）23:59
［早期予約特典］
・30th Anniversary フォトシート（A4サイズ）
対象予約期間：2024年11月4日（月・祝）21:00 〜 2024年12月19日（木）
［店舗購入特典］
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
＜BRAHMAN tour viraha＞
2025年
3月18日（火） 神奈川 川崎CLUB CITTA’
3月23日（日） 新潟 LOTS
3月25日（火） 石川 金沢Eight Hall
3月29日（土） 青森 QUARTER
3月30日（日） 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月5日（土） 宮城 仙台RENSA
4月11日（金） 京都 磔磔
4月13日（日） 兵庫 神戸Harbor Studio
4月15日（火） 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日（木） 島根 出雲APPOLO
4月19日（土） 香川 高松MONSTER
4月20日（日） 愛媛 松山W studio RED
4月22日（火） 岐阜 柳ヶ瀬 ants
5月22日（木） 愛知 名古屋DIAMOND HALL
5月24日（土） 大阪 Namba Hatch
5月25日（日） 広島 CLUB QUATRO
5月28日（水） 北海道 旭川CASINO DRIVE
5月30日（金） 北海道 札幌PENNY LANE 24
5月31日（土） 北海道 小樽GOLD STONE
6月5日（木） 福岡 DRUM LOGOS
6月7日（土） 熊本 B.9 V1
6月8日（日） 鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日（木） 東京 Zepp Haneda
6月19日（木） 栃木 宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日（土） 福島 郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日（金） 静岡 Livehouse浜松窓枠
7月4日（金） 山梨 甲府CONVICTION
7月12日（土） 沖縄 桜坂セントラル
［CD予約最速先行 チケット申し込み期間］
2024年11月4日（月） 21:00 〜 12月1日（日） 23:59まで
※申し込みにはニューアルバム『viraha』の超早期予約特典として配布されるシリアルナンバーが必要
チケット申し込み：https://eplus.jp/brahman-7th/
関連リンク
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