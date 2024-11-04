a flood of circle、新曲「ファスター」MV監督は番場秀一＋毎日フラッド企画実施
a flood of circleが11月6日、ニューアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』をリリースする。同アルバム収録曲より新曲「ファスター」のミュージックビデオがリリースに先駆けて公開となった。
◆a flood of circle 動画 / 画像
ミュージックビデオの監督を務めた番場秀一は、「自信作です、何度見てもサイコーです」とコメントしている。“速さ”をテーマにしたミュージックビデオは何度見ても最高で、ぶっ飛んだ映像に仕上がっているとのことだ。
■毎日フラッド企画
21:00〜「ファスター」Music Video公開
11月05日(火)
21:00〜福島ドキュメンタリー「a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE」ダイジェスト映像公開
11月06日(水)
19:00〜20:30頃 佐々木亮介 ストリートライブ＠東京・日比谷OKUROJI H03前(岐阜トーキョー前)
11月07日(木)
21:00〜「ファスター」Music Videoメイキング映像[Behind The Scenes]公開
11月08日(金)
21:00〜AWAラウンジ
11月09日(土)
21:00〜Tour CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道＠2024.6.13恵比寿LQUIDROOM 再公開
11月10日(日)
18:00〜サイン会＠タワーレコード新宿店 イベントスペース
21:00〜「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」発売記念スペシャル生配信
※時間はあくまで予定となります。変更になる場合もございますので、予めご了承ください
■a flood of circleアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』
【初回限定盤(CDA+DVD)】
TECI-1829 ￥5,000(税抜) / ￥5,500(税込)
【通常盤(CD)】
TECI-1830 ￥3,000(税抜) / ￥3,300(税込)
▼CD収録曲
01. WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース
02. 虫けらの詩
03. ゴールド・ディガーズ
04. ひとさらい
05. Eine Kleine Nachtmusik
06. D E K O T O R A
07. ファスター
08. キャンドルソング
09. ベイビーブルーの星を探して
10. 屋根の上のハレルヤ
11. 11
▼初回限定盤DVD収録内容
1. 虫けらの詩 Music Video
2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE
■＜a flood of circle Tour 2024-2025＞
11月28日(木) 千葉LOOK
11月29日(金) 千葉LOOK
12月06日(金) 堺FANDANGO
12月07日(土) 堺FANDANGO
w/ THE CHINA WIFE MOTORS
▼2025年
01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET
02月09日(日) 京都磔磔
02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH
02月13日(木) 松山Double-u studio
02月15日(土) 高知X-pt.
02月16日(日) 高松DIME
02月18日(火) 静岡UMBER
03月06日(木) 神戸太陽と虎
03月08日(土) 鹿児島SR HALL
03月09日(日) 大分club SPOT
03月11日(火) 岐阜ants
03月16日(日) 横浜F.A.D
03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST
03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN
03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
04月05日(土) 長野J
04月06日(日) 金沢vanvanV4
04月10日(木) 奈良NEVER LAND
04月12日(土) 出雲APOLLO
04月13日(日) 福山Cable
05月09日(金) 仙台MACANA
05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE
05月15日(木) 八戸ROXX
05月16日(金) 八戸ROXX
05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION
05月23日(金) 岡山PEPPERLAND
05月25日(日) 福岡CB
05月30日(金) 札幌cube garden
05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE
06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO
06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO
06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO
06月21日(土) 沖縄output
■佐々木亮介弾き語り興行＜雷よ静かに轟け 第八夜＞
open19:00 / start19:30
ゲスト：近日発表
▼チケット
前売り：\4,800
【ファンクラブ先行受付】
受付期間：10/27(日)22:00〜11/4(月祝)23:59
http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/
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