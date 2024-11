a flood of circleが11月6日、ニューアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』をリリースする。同アルバム収録曲より新曲「ファスター」のミュージックビデオがリリースに先駆けて公開となった。ミュージックビデオの監督を務めた番場秀一は、「自信作です、何度見てもサイコーです」とコメントしている。“速さ”をテーマにしたミュージックビデオは何度見ても最高で、ぶっ飛んだ映像に仕上がっているとのことだ。

■毎日フラッド企画

11月04日(月・祝)

21:00〜「ファスター」Music Video公開

11月05日(火)

21:00〜福島ドキュメンタリー「a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE」ダイジェスト映像公開

11月06日(水)

19:00〜20:30頃 佐々木亮介 ストリートライブ@東京・日比谷OKUROJI H03前(岐阜トーキョー前)

11月07日(木)

21:00〜「ファスター」Music Videoメイキング映像[Behind The Scenes]公開

11月08日(金)

21:00〜AWAラウンジ

11月09日(土)

21:00〜Tour CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道@2024.6.13恵比寿LQUIDROOM 再公開

11月10日(日)

18:00〜サイン会@タワーレコード新宿店 イベントスペース

21:00〜「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」発売記念スペシャル生配信

※時間はあくまで予定となります。変更になる場合もございますので、予めご了承ください

■a flood of circleアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』

2024年11月6日(水)発売

【初回限定盤(CDA+DVD)】

TECI-1829 ¥5,000(税抜) / ¥5,500(税込)

【通常盤(CD)】

TECI-1830 ¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)

▼CD収録曲

01. WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース

02. 虫けらの詩

03. ゴールド・ディガーズ

04. ひとさらい

05. Eine Kleine Nachtmusik

06. D E K O T O R A

07. ファスター

08. キャンドルソング

09. ベイビーブルーの星を探して

10. 屋根の上のハレルヤ

11. 11

▼初回限定盤DVD収録内容

1. 虫けらの詩 Music Video

2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE



■<a flood of circle Tour 2024-2025>

▼2024年

11月28日(木) 千葉LOOK

11月29日(金) 千葉LOOK

12月06日(金) 堺FANDANGO

12月07日(土) 堺FANDANGO

w/ THE CHINA WIFE MOTORS

▼2025年

01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET

02月09日(日) 京都磔磔

02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH

02月13日(木) 松山Double-u studio

02月15日(土) 高知X-pt.

02月16日(日) 高松DIME

02月18日(火) 静岡UMBER

03月06日(木) 神戸太陽と虎

03月08日(土) 鹿児島SR HALL

03月09日(日) 大分club SPOT

03月11日(火) 岐阜ants

03月16日(日) 横浜F.A.D

03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST

03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN

03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

04月05日(土) 長野J

04月06日(日) 金沢vanvanV4

04月10日(木) 奈良NEVER LAND

04月12日(土) 出雲APOLLO

04月13日(日) 福山Cable

05月09日(金) 仙台MACANA

05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE

05月15日(木) 八戸ROXX

05月16日(金) 八戸ROXX

05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION

05月23日(金) 岡山PEPPERLAND

05月25日(日) 福岡CB

05月30日(金) 札幌cube garden

05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE

06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO

06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO

06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO

06月21日(土) 沖縄output



■佐々木亮介弾き語り興行<雷よ静かに轟け 第八夜>

12月21日(土) 東京・浅草フランス座演芸場東洋館

open19:00 / start19:30

ゲスト:近日発表

▼チケット

前売り:\4,800

【ファンクラブ先行受付】

受付期間:10/27(日)22:00〜11/4(月祝)23:59

http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/

関連リンク

◆a flood of circle オフィシャルサイト

◆a flood of circle オフィシャルTwitter

◆a flood of circle オフィシャルFacebook

◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル

また、アルバムリリースを記念して、本日11月4日より一週間“毎日フラッド”企画が実施される。同企画は本日のミュージックビデオ公開をはじめ、11月6日にJR有楽町駅と新橋駅の間にある高架下施設“日比谷OKUROJI”内でストリートライブを実施するほか、最終日11月10日にはタワーレコード新宿店にてサイン会を開催、同日21:00からYouTubeオフィシャルチャンネルにて“スペシャル生配信”を行うなど、この一週間毎日a flood of circleよる様々な企画が目白押しになっている。