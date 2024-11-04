■毎日フラッド企画



11月04日(月・祝)21:00〜「ファスター」Music Video公開11月05日(火)21:00〜福島ドキュメンタリー「a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE」ダイジェスト映像公開11月06日(水)19:00〜20:30頃 佐々木亮介 ストリートライブ＠東京・日比谷OKUROJI H03前(岐阜トーキョー前)11月07日(木)21:00〜「ファスター」Music Videoメイキング映像[Behind The Scenes]公開11月08日(金)21:00〜AWAラウンジ11月09日(土)21:00〜Tour CANDLE SONGS -日比谷野外大音楽堂への道＠2024.6.13恵比寿LQUIDROOM 再公開11月10日(日)18:00〜サイン会＠タワーレコード新宿店 イベントスペース21:00〜「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」発売記念スペシャル生配信※時間はあくまで予定となります。変更になる場合もございますので、予めご了承ください