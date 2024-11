PSYCHIC FEVERがタイの若手アーティスト・TAMPと共に送る新曲「TALK TO ME NICE feat. TAMP」リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕たちが信じた道で、未来を切り開いていこうと強い野望を表現したMVに仕上がりました」(PSYCHIC FEVER)

“EXILE TRIBE”から7番目のグループとしてアジアを中心に活躍。来年には初のアメリカツアーを控えるPSYCHIC FEVERの新曲「TALK TO ME NICE feat. TAMP」が11月4日にデジタル配信にてリリースされた。

さらに楽曲リリースと同時にMVもYouTubeにて公開。PSYCHIC FEVERに楽曲提供もしている体の人気若手アーティスト・TAMPを客演に迎え、「TALK TO ME NICE」=「俺に敬意を払え、俺様が通るぞ」というフレーズを始め、これまでのPSYCHIC FEVERにないパワフルで挑発的なナンバーに仕上がっている。

MVは殺伐とした雰囲気漂う工場を舞台に、現状の当たり前を破壊して自分達の新たなスタンダードを造り出そうとするPSYCHIC FEVERの反骨精神と野望をあふれるパフォーマンスを、映像作家・YERDが多彩なカメラワークで切り取っていく刺激的な一篇となっている。

リリース情報

2024.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「TALK TO ME NICE feat. TAMP」

ライブ情報

PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025

[2025年]

02/02(日)ワシントンDC・Howard Theatre

02/05(水)ニューヨーク・Brooklyn Steel

02/08(土)シカゴ・The Riviera

02/10(月)ダラス・Southside Music Hall

02/12(水)シアトル・Neptune Theatre

02/14(金)ダラス・Saban Theatre

PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/psychic_fever/