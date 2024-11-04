ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ホルマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶
5日
0:00
米製造業新規受注（9月）
予想 -0.4% 前回 -0.2%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（9月）
予想 N/A 前回 -0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
5日
3:00
米3年債入札（580億ドル）
5:00
ニュージーランド中銀（RBNZ）、半期に一度の金融安定報告
米国は3日から冬時間に移行済み
ロシア市場は国民統一の日のため休場
米主要企業決算
ＡＩＧ、ウィン・リゾーツ
※予定は変更されることがあります。
ホルマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶
5日
0:00
米製造業新規受注（9月）
予想 -0.4% 前回 -0.2%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（9月）
予想 N/A 前回 -0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
5日
3:00
米3年債入札（580億ドル）
5:00
ニュージーランド中銀（RBNZ）、半期に一度の金融安定報告
米国は3日から冬時間に移行済み
ロシア市場は国民統一の日のため休場
米主要企業決算
ＡＩＧ、ウィン・リゾーツ
※予定は変更されることがあります。