22:00　
ホルマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶

5日
0:00
米製造業新規受注（9月）
予想　-0.4%　前回　-0.2%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（9月）
予想　N/A　前回　-0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)


5日
3:00　
米3年債入札（580億ドル）

5:00　
ニュージーランド中銀（RBNZ）、半期に一度の金融安定報告


米国は3日から冬時間に移行済み
ロシア市場は国民統一の日のため休場

米主要企業決算
ＡＩＧ、ウィン・リゾーツ

※予定は変更されることがあります。