ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ホルマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶



5日

0:00

米製造業新規受注（9月）

予想 -0.4% 前回 -0.2%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（9月）

予想 N/A 前回 -0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)





5日

3:00

米3年債入札（580億ドル）



5:00

ニュージーランド中銀（RBNZ）、半期に一度の金融安定報告





米国は3日から冬時間に移行済み

ロシア市場は国民統一の日のため休場



米主要企業決算

ＡＩＧ、ウィン・リゾーツ



※予定は変更されることがあります。

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