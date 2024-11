BRAHMANが、7thアルバム『viraha』を2025年2月26日にリリースする。

今作は、『梵唄』以来約7年ぶりとなるフルアルバム。コロナ渦にリリースされた「Slow Dance」、バンド30周年プロジェクトのテーマとなる最新シングル「順風満帆」に加え、新録音源8曲、カバー曲1曲を含む全11曲が収録される予定だ。

アルバムタイトルとなっている“viraha”とは、ヒンディー語で“離れたことで初めて気づく相手の大切さ”という意味。このタイトルに込められた想いも次第に明らかになっていくという。

完全生産限定盤には、豪華ボックス仕様にBRAHMAN、河村康輔、KEIICHI IWATA(7STARS DESIGN)、VIRGOwearworksによるコラボレーションTシャツ、30年近くBRAHMANのライブを撮り続けてきたカメラマン 三吉ツカサの184ページに及ぶ写真集、30周年を祝した記念メダルが同梱。映像集ディスク1には全72曲4時間のライブ『六梵全書 Six full albums of all songs』横浜BUNTAI公演のドキュメンタリー、ディスク2には過去30年間のベストライブダイジェスト(未公開映像含む)が収録される。

さらに、2025年3月18日からリリースツアー『BRAHMAN tour viraha』を開催。川崎CLUB CITTA’から始まる全28都市28公演に及ぶツアーとなり、本アルバムの超早期予約特典として本ツアーの最速先行申し込みシリアルナンバーが配布される。

(文=リアルサウンド編集部)