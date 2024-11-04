Ãæß·Íµ»Ò¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºCD¡Ö°¦¤Î¼ï¡×¼êÇä¤êÈ¯Çä½éÆü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÃæß·Íµ»Ò¡Ê51¡Ë¤¬4Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºCD¡Ø°¦¤Î¼ï¡Ù¸ÞÆü´Ö¤Ç¸ÞËüËç¼êÇä¤ê¤Î½éÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿11·î3Æü¤Ë¤¢¤¿¤ëºòÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£·ëÀ®»þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼êÇä¤ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¼ï¡×È¯Çä½éÆü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡ÖMC¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥í¥×¥í°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈMC¤òÌ³¤á¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡Ö°¦¤Î¼ï¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÀÅ»ß²èÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°®¼ê¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ïº£¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÇÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÍµ¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤È¤«¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¸µµ¤Ìã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£