チェルシーに所属するエクアドル代表MFは今季ハイパフォーマンスを見せている。



4日、プレミアリーグ第10節が行われ、チェルシーはマンチェスター・ユナイテッドと対戦。後半70分にポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスにPKを決められて先制を許したチェルシーだったが、後半74分にエクアドル代表MFモイセス・カイセドが見事なボレーシュートを決めて、敵地で貴重な勝ち点1を獲得している。





In from the moment it left his boot. #CFC | #MUNCHE pic.twitter.com/mdh12iJykh