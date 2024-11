AFCフィオレンティーナはセリエA3位に浮上している。



3日、セリエAの第11節が行われ、フィオレンティーナはトリノと対戦。試合は前半41分にモイーズ・キーンが決めた得点を死守してフィオレンティーナが完封勝利を収めている。



この試合でまたしてもクリーンシートを達成したのが、今季からフリーでフィオレンティーナに加入した33歳の元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアだ。同選手は直近のリーグ戦5試合で3回のクリーンシートを記録し、ACミラン戦ではPKを2本ストップするなど大活躍。クラブのリーグ5連勝に大きく貢献していた。



そんなデ・ヘアだが、データサイト『Sofascore』によると、現在セリエAのセーブ率1位に。ここまでの評価点も同リーグのGKの中でトップに輝いており、完全復活を果たしている。



1年間のブランクがあったデ・ヘアだが、今季ここまでは圧巻のパフォーマンスを披露。現在3位に位置するフィオレンティーナにとって、デ・ヘアの存在は非常に大きいと言えるだろう。

David De Gea was on fire for Fiorentina #GenoaFiorentina pic.twitter.com/ZIfGA6NaJC