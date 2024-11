【第82話】11月4日 公開

小学館は11月4日、倉田三ノ路氏、日向夏氏、しのとうこ氏らによるマンガ「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」第82話「戦の終わり」をサンデーうぇぶりにて公開した。

本作はとある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫(マオマオ)が好奇心と正義心、そして薬屋の知識を使って謎を解いていくミステリー作品。最新話では壬氏が、亡くなった子一族の子どもたちの亡骸が集められた馬車で休む猫猫の元を訪れる。

【最新話】

第82話「戦の終わり」のページ

【薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~】

誘拐された挙句、とある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫(マオマオ)。年季が明けるまで大人しくしようと決めていた猫猫だったが、あるとき皇帝の子どもたちが次々と不審死することを知る。好奇心と少しばかりの正義心、そして薬屋の知識を使い、その謎を調べ始めてから猫猫の運命は大きく変わって……? “なろう”発の大ヒット異色ミステリー、待望のコミカライズ登場です!!





(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.