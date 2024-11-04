¡Ú¿¹±ÊÂîÏº¡Û¡ÈÍ×²ð¸î3¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¶÷ÏÃºî²È¡×¡Öº£Ç¯¤Ï2ºý½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
4Æü¡¢¡ØÊ¸²½ÊüÁ÷presents ÉÍ¾¾Ä®¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿-ÉÍº×-2024¡Ù¤¬³«¤«¤ì¡¢±ä¤Ù10Ëü4500¿Í¤¬Íè¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡¢¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢¸÷±º¹¯»Ò¤µ¤ó¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤µ¤ó¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¹±ÊÂîÏº¡Û¡ÈÍ×²ð¸î3¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¶÷ÏÃºî²È¡×¡Öº£Ç¯¤Ï2ºý½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÊüÁ÷¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Ãæ¿È¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤ò¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡É¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²æ¤¬²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ê¶õµ¤´¶¤«¤é°ìÅ¾¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
63Ç¯´Ö¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ë¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»äÉþ¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¼èºà¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þÅú¡£
ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¡Ö¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¡Ë¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÉÍè·î»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿¶¤êÈ´¤¯¡É¤È¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤òÏÃ¤·¡¢¡É³§¤µ¤ó¡¢ÍèÇ¯¤Îº£º¢¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢À§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡É¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍè½µ¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡ØÍ×²ð¸î£³¡Ù¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿É¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡É°å¼Ô¤Ï¤â¤¦Éô²°¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤À¤È¹ðÇò¡£¡É8·î¤Ï¡¢ËÜ¤ò1¤«·î´Ö13ºý½ñ¤¯¤Î¤Ë31Æü´Ö´ÓÅ°¤òÂ³¤±¤ë¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Õ¤Ç¤·¤¿¡É¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¡¢¼þ¤ê¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¡ÉÁÛÁü¤ÎÀô¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÉÆüËÜ°ì¤Î¶÷ÏÃºî²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï2ºý½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¸½ºß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÉÍº×¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ·è¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¤ªÉ±ÍÍ°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÀë¸À¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û