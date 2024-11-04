Æ²ËÜ¹ä¤¬27Ç¯¤Ö¤êÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Þ¤ë¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡´Ý¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¡ÖºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ëº²¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×´ÆÆÄ¤ØÇ®¤¤¸ÀÍÕ
Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¼ç±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£
¶öÁ³ÉÁ¤¤¤¿´Ý¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢´Ý¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤ë¡×¡£
¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¼åµ¤¤Ê²®¾åÄ¾»Ò´ÆÆÄ¤ËÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¡§
ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ëº²¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£
²®¾åÄ¾»Ò´ÆÆÄ¡§
¡ÖÌò¼Ô¤Ï¤¤¤¤¤±¤É´ÆÆÄ¤¬¤Í¡×¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£
Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤À¤°¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¡£