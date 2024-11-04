Åìµþ¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¡ª¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ä
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½©À²¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Åß¤ÎÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤«¤é¸«¤ëÆü¸÷¡£½©¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
48¤«½ê¤ÎµÞ¥«¡¼¥Ö¤¬Ì¾½ê¤Î¤¤¤í¤Ïºä¤Ï¡Ä¤³¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÃæÁµ»û¸Ð¡£ÌÚ¡¹¤Ï¿§¤Å¤¡ÄÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡£¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½©À²¤ì¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Ð¥¹ÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ä
¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥´¥ó¥É¥é¤È¹ÈÍÕ¡×
¤½¤¦¡£¥´¥ó¥É¥é¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·Ê¿§¤¬¤³¤Á¤é¡Ä
¡Ö¤ª¡ª¤¹¤´¡ª¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡×
¿§¤Å¤¤¤¿ÌÚ¡¹¤ÎÃæ¤ò¥´¥ó¥É¥é¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ä
¡Ö°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤¤¤¤·Ê¿§¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â·¡¤êÂÎ¸³¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÂç¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ä¿©Íß¤Î½©¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¾Æ¤°òÅ¹¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡Ä
¡Ö´Å¡ª¤¹¤´¤¯´Å¤¯¤Æ¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×
·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÂç´ÑÊö¡×¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¤â¤ä¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
´Ñ¸÷µÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ä
³¹Á´ÂÎ¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÊ¤¤Ã¤¿±À³¤¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÀ²Å·¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¡ª¤½¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¾åÃå¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£·ë¹½Ãå¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½©À²¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤â¡Ä
»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë25.8¡î¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µÅìµþ¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢10·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ë¡£
¤³¤ÎÀè¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ä«¤Ï°ì·å¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£