¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£ÐÃË¤ËÆ®º²ÃíÆþ¤ò´üÂÔ
¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÀª¤¤¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¡ª¡¡£±£±·î£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ë¸þ¤±¡¢µÜºê»Ô¤ÎÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç¹ç½ÉÃæ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¡¢»ø¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤ÎàÆ®º²ÃíÆþá¤òÀÚË¾¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£³¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±£±¡½£²¤ÈÂç¾¡¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é£Ã£Ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿¡£·¬¸¶¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤Î£µ»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬£´ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤È¥Á¡¼¥à£³´§¤ÎÂç³èÌö¤ÇÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£ÐÃË¤ËÂÐ¤·¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Áª¼ê¤¬£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¤¬¾¡¤ÄÊý¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê£Ä£å£Î£Á¤Î¡ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡Ë¤¤¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Ä£å£Î£Á¤¬ËÜµòÃÏ£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤Î¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈ¯¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤¿·¬¸¶¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤«¡ª¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¿Í¤Ï¡Öà²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤«á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤ËÁ´°÷¤Çµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ù¥¤¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡¢¸ÝÉñ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤Î¤¿¤á°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢£¸Æü¤Ë¤â»ø¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë·¬¸¶¤ÎÂ¸ºß¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£