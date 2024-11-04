¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¹Åç¡×¾®³ØÀ¸£²£·¿Í¤¬µÄÏÀ¡¡¹Åç
¹Åç¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬Ì¤Íè¤Î¹Åç¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£´Æü¡¢¹Åç¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î¾®³Ø£´Ç¯À¸¤«¤é£¶Ç¯À¸¤Î£²£·¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¹Åç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë£Ó£Ä£Ç£ó¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¹Åç¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç»Ò¤É¤â¤¬°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ä¡¢¹Åç¤«¤éÊ¿ÏÂ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø£µÇ¯À¸¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ë¡×
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ÏÍèÇ¯£¸·î¡¢À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤êÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£