ATEEZ、11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part․2」FORバージョンの予告イメージを公開

ATEEZの11thミニアルバムの予告イメージがベールを脱いだ。本日(4日)、ATEEZは公式SNSを通じて11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」のFORバージョンの予告イメージを公開した。公開された予告イメージでATEEZは、ブラック&ホワイトのスーツルックを披露し、存在だけでも圧倒的なオーラを放った。それだけでなく、ポイントとなる個性的なシルバーアクセサリーも目を引いた。

まず、HONGJOONGを強い眼差しでカメラを見つめており、SEONGHWAは美しいピンクのロングヘアで深い印象を残した。YUNHOは華やかなアクセサリーに負けないくらい輝くビジュアルで圧倒し、YEOSANGは腹筋を見せた大胆な衣装を着こなし、セクシーな姿を見せた。続いてSANは強烈な眼差し、MINGIはシャープなあごのラインを強調し、目を引いた。さらにWOOYOUNGはサングラス、唇のピアスなどで洗練されたスタイルを披露し、最後にJONGHOはブラックスーツに華やかなシルバーのオブジェを合わせて新鮮さを加えた。11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」には、ATEEZが恋をする方式を盛り込んだ。これはATEEZのプライドを盛り込んだタイトル曲「Ice On My Teeth」をはじめ、「DEEP DIVE」「Scene 1 : Value」「Man on Fire」「Selfish Waltz」「Enough」まで計6曲が収録される。トラックリストに続き、予告イメージまで公開されると、ニューアルバムのコンセプトに対する世界中のファンの好奇心が高まった。このように本格的なプロモーションに突入したATEEZは、引き続き様々な予告コンテンツを順次公開し、カムバックの熱気を高めていく。ATEEZの11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」は15日に発売される。