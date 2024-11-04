¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡Û½àÍ¥¤ÇÊöÎµÂÀ¤¬°µ´¬¤Î·þ¤êº¹¤·¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤ÎG1¡Ö¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï4Æü¡¢10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿6Áª¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢5Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Í½Áª18°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀÊöÎµÂÀ¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¤¬Ì¥¤»¤¿¡£12R¤Ï¡¢º¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ëËö±ÊÏÂÌé¤ÈÆÇÅçÀ¿¤Î´Ö¤ò6¥³¡¼¥¹¤«¤é°µ´¬¤Î·þ¤êº¹¤·¤ÇÆÍÇË¡£¥¤¥óµÈÅÄ³ÈÏº¤ËÂ³¤¯2ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëËö±Ê¤ò2¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ú¤Î¥¤·¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿64¼þÇ¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂ¿ËàÀîG1Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö1¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¤Ó¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Ç¼å¤¤¤±¤É¡¢À°È÷¤¬¼Â¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Î½ÐÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ó¤êÂ¤âÆó½Å´Ý¤¬ÉÕ¤¯¤·¡¢Áª¼ê¤âÆó½Å´Ý¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸³¤òÃ´¤¤¤ÇÍ¥¾¡Àï¤â6¥³¡¼¥¹¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¤±¤É¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÆ¤Ó6¹æÄú¤ÇÎ×¤àÍ¥¾¡Àï¤âÁ°ÉÕ¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÁÀ¤¦¤Ï1Ãå¤Î¤ß¡£Âç³°¤«¤é2ÅÙÌÜ¤ÎÆ±¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«²è¼«»¿¤¬Ê¹¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£