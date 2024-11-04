¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤«¡Ö²á¼º¡×¤« »þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¤¢¤¹½é¸øÈ½¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ë¡×Ë¡¤ÎÊÉ¤ÈÀï¤¦°äÂ² ¿´¶¸ì¤ë
2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬11·î5Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´í¸±±¿Å¾¤Î½èÈ³¤Îºß¤êÊý¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö¸Î¡£
È¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯9¤«·î¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤ëºÛÈ½¤òÁ°¤Ë¡¢°äÂ²¤¬¤¤¤Þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂ®194¥¥í¤Ç»ö¸Î Èï¹ð¤ÎÃË¡ÊÅö»þ19ºÐ¡Ë¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³°¼Ö¤Ç²¿¥¥í½Ð¤ë¤«»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¾®Ìø·û¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÄï¤òË´¤¯¤·¤¿Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯2·î9Æü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¤Ç»ÔÆâ¤Ë½»¤à¾®Ìø·û¤µ¤ó¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»þÂ®194¥¥í¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ19ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³°¼Ö¤Ç²¿¥¥í½Ð¤ë¤«»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤Çµ¯ÁÊ °äÂ²¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹µá¤á¤Æ½ðÌ¾³èÆ°
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¬ÃÏ¸¡¤ÏË¡Äê·º¤¬·Ú¤¤²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¡£
2¤Ä¤Îºá¤Ï·º¤Î¾å¸Â¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤ÏÄ¨Ìò20Ç¯°Ê²¼¡¢¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤Ï7Ç¯°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®Ìø·û¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó
¡Öµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø²á¼º¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
°äÂ²¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½ðÌ¾¤òÂçÊ¬ÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê·º¤Î½Å¤¤¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½°÷ºÛÈ½ ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
»ö¸Î¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯9¤«·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤ëºÛÈ½¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÁè¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¡×¤ä¡ÖÀÖ¿®¹æÌµ»ë¡×¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¡ÖË¸³²±¿Å¾¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»þÂ®194¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¼Ö¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾®Ìø¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸³²¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤ò¸¡»¡¤¬Î©¾Ú¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
°äÂ²¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ö¸Î¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£
Ë¡¤ÎÊÉ¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤ËÎ×¤à°äÂ²¡Ö¤¤¤¤·Á¤ÇÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡¾®Ìø·û¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤À¤«°ã¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤È¤«¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¤Î¿´¾ð¤ä°äÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏºÛÈ½¤Î¾ì¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤·Á¤ÇÄï¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤½¤Î»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¢¡TOS»³Ï©¸¬À®µ¼Ô
¡Ö»þÂ®194¥¥í¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ï¡Ø´í¸±±¿Å¾¡Ù¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¡Ø²á¼º±¿Å¾¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ëºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ï11·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹,
ÇÛÀþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹