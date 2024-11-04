¤â¤ß³Ì¤ä¾®²°¤Ê¤ÉÇ³¤¨¤ëÉÔ¿³²ÐÁê¼¡¤°¡¡´ôÉì¸©´Ø»Ô
´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Ç¤â¤ß³Ì¤ä¾®²°¤¬Ç³¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü¡¢¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í´Ø»ÔÀ¾ÅÄ¸¶¤Ç¡ÖÌÚÂ¤¤Î¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç³¤¨¤¿¤Î¤Ï¥È¥¿¥óÄ¥¤ê¤Î¾®²°¤Ç²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3Æü¸á¸å8»þÁ°¤Ë¤Ï²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®²°¤«¤éÌó70¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¡¢²°³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤ß³Ì¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¿Í¤ä¼þ¤ê¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î²Ð»ö¤Î1½µ´ÖÁ°¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤«¤éÌó1¥¥íÎ¥¤ì¤¿´Ø»ÔÅìÅÄ¸¶¤Ç¤â¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£