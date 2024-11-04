Âîµå¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦
Âîµå¡¦¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ê¥ª¡¦Åìµþ¤Î¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê31¡¢Á´ÇÀ¡Ë¤¬4Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢¡¼in¿ÀÆàÀî¡×¤ò³«ºÅ¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìó80Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¼Âµ»»ØÆ³¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ´ÑÍ÷500¿Í¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂîµå¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦
¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤Í¡¢Âîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2022Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤êº£²ó¤Ç33¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¼Áµ¿±þÅú¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¡Ö»î¹ç¤Î»þ¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÂô»³¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏºîÀï¡£¤É¤³¤ò¹¶¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢Áê¼ê¤Î¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹¶¤á¤è¤¦¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£»þ¤Ë¾Ð´é¤Ç¡¢¤Þ¤¿»þ¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¼Âµ»»ØÆ³¤Ç¤Ï¡Ö»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂÎ¤Î²óÅ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡×¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÂîµåÂæ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»²²Ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤È8-8¡Ê¥¨¥¤¥È¥ª¡¼¥ë¡Ë¤«¤é»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¥é¥ê¡¼¤ò·Ò¤°¡Öå«¥é¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥ê¡¼¤ä¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤â¤¦¤Ê¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Öå«¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡Ö¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¡£¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢»ä¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£