¥ì¥¢¥ë¹Ô¤¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëDF¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óSD¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ð¡¼¥ë»á¤¬¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹(24)¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯1·î¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²÷Âº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ÏºÇ½ªÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Ä¹¤é¤¯¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌó¹¹¿·¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð2025Ç¯²Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¨¥Ð¡¼¥ë»á¤Ï2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡©¡×¤È¥É¥¤¥Ä¡Øran¡Ù¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»ÄÎ±¤Ø¤ÎÈâ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2019Ç¯1·î¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²÷Âº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ÏºÇ½ªÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Ä¹¤é¤¯¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌó¹¹¿·¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð2025Ç¯²Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¨¥Ð¡¼¥ë»á¤Ï2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡©¡×¤È¥É¥¤¥Ä¡Øran¡Ù¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»ÄÎ±¤Ø¤ÎÈâ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é