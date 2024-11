NEXZ、韓国1stミニアルバム「NALLINA」予告イメージを公開

JYPエンターテインメント(以下、JYP)のボーイズグループNEXZが、ヒップでトレンディなビジュアルでカムバックへの期待を高めた。彼らは11月18日、1stミニアルバム「NALLINA」をリリースする。JYPは1日、公式SNSを通じて新譜の雰囲気を盛り込んだ予告イメージを初めて公開したことに続き、本日(4日)0時には8枚の予告イメージを追加で公開した。今回のイメージは、ストリートブランドのLOOK BOOKの1ページのようなコンセプチュアルな雰囲気で新鮮な感じを与えた。7人のメンバーは、あらゆるものが宙に浮き、空に向かって道路が噴き上がるなど、文字通り大騒ぎになった状況の中でも、余裕溢れる態度でウィットに富んだエネルギーをアピールした。トレンディなスタイルとNEXZの優れたビジュアルが相乗効果を発揮し、ニューアルバムの活動への期待を高めた。

NEXZの1stミニアルバム「NALLINA」には同名のタイトル曲をはじめ、「HARD」「Next Zeneration」「Eye to Eye」「Keep on Moving(Korean Ver.)」の全5曲と、CDでのみ鑑賞できる隠しトラック「Z Side_241008(CD Only)」が収録される。タイトル曲「NALLINA」は、NEXZだけの新しさで世界にすごいことを起こすという自信を表現した楽曲だ。JYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y.Park)が作詞に参加し、多数のK-POPアーティストと作業してきた韓国国内外の有名作家らが意気投合し、完成させた。メンバーのHARU、TOMOYA、HYUIは「Next Zeneration」を通じてデビュー後初めて作詞にチャレンジし、実力を見せつけた。2024年5月20日、1stシングル「Ride the Vibe」を発売しデビューしたNEXZは、ここ1年間、精力的に活動し、新人としての存在感を発揮した。8月21日には日本で1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」でデビュー。これに歩調を合わせ、福岡、大阪、東京の3都市で計6回にわたってショーケースツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」を行い、全席完売を記録した。「Next Z(G)eneration」を縮約したグループ名のように、未来を切り開いていく新世代で主人公になるNEXZの1stミニアルバム「NALLINA」は、11月18日午後6時に発売される。