½©ÍÕ¹ñ²È°ÂÊÝ¶ÉÄ¹¡¢Ãæ¹ñ³°Áê¤È²ñÃÌ¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Ä´À°
½©ÍÕ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ï4Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£·î¡¢ÆîÊÆ¡¦¥Ú¥ë¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÍÕ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÍÕ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹
¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î»ö¾Ý¤È¤·¤ÆÏªÄ«¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¿¼¥»¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í»ùÆ¸¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢²þ¤á¤Æ·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡Öº£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£