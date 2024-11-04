²áµî30Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¡ÄÂæÏÑ¤ËÂæÉ÷21¹æ¾åÎ¦¡¡¥«¥á¥é¤Ë¡È¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡É
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂæÉ÷21¹æ¡¡¥«¥á¥é¤Ë¡È¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡É
¡¡²áµî30Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤¬Àè½µ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤¬65¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢²áµî30Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÅÚ¤Ë¶¯É÷¤ÈÌÔÎõ¤Ê±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é¡£¿®¹æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡Ä¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê
¡ÖÄ¾·â¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤ÎÂç¤¤ÊÌÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½Å¤ß¤Ç²°º¬¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¤ÏÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê
¡Ö¼Ö¤Î²°º¬¤¬»ä¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸åÉô¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃæ¤Çµß±ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ÎÊÌ¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¤ï¡ª½÷À¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡ª¡×
¡¡Æ»Ï©¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¡£¶¯É÷¤Ç½÷À¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤ÎÈï³²¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°ÊÉ¤òÊ¤¤¦¥¿¥¤¥ë¤¬¼¡¡¹¤È¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤ÇÂæÏÑ¤Ç¤Ï3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢692¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÉ÷21¹æ¡¡¥«¥á¥é¤Ë¡È¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡É
¡¡²áµî30Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤¬Àè½µ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤¬65¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢²áµî30Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂæÉ÷¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÅÚ¤Ë¶¯É÷¤ÈÌÔÎõ¤Ê±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é¡£¿®¹æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡Ä¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê
¡ÖÄ¾·â¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤ÎÂç¤¤ÊÌÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½Å¤ß¤Ç²°º¬¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¤ÏÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤Î²°º¬¤¬»ä¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸åÉô¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃæ¤Çµß±ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ÎÊÌ¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¤ï¡ª½÷À¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡ª¡×
¡¡Æ»Ï©¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¡£¶¯É÷¤Ç½÷À¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤ÎÈï³²¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°ÊÉ¤òÊ¤¤¦¥¿¥¤¥ë¤¬¼¡¡¹¤È¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤ÇÂæÏÑ¤Ç¤Ï3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢692¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£