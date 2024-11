BOYNEXTDOOR、マイケル・ブーブレの名曲「It′s Beginning To Look A Lot Like Christmas」をカバー

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ Apple Musicの“Carols Covered 2024”キャンペーンに韓国ボーイズグループとして唯一参加

BOYNEXTDOORは、10月31日午後6時にApple MusicとiTunesにて「It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas」を独占配信した。

「It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas」は、Apple Musicの“Carols Covered 2024”キャンペーンの一環として制作された。

Apple Musicは毎年年末、現代において最高のアーティストたちがカバーしたキャロル名曲を一堂に集めて、没入感あふれるドルビーアトモスによる空間オーディオで届ける“Carols Covered”キャンペーンを展開している。毎年世界中のアーティストが参加して話題を集めるなかで、今年はBOYNEXTDOORが韓国のボーイグループの中で唯一参加した。

BOYNEXTDOORは世界中の人々から愛されたマイケル・ブーブレ(Michael Buble)の原曲を、グループ特有の自由で軽快なエネルギーでカバーした。

ジャズのジャンルにロックの要素を混ぜた特別な編曲とブラス、ギターサウンドにストリングを加え、楽しくも切ない雰囲気を演出している。

6人のメンバーは「BOYNEXTDOORと一番よくマッチしそうだと思って『It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas』を選んだ」と楽曲選定の背景を明らかにした。

また「メンバーたちとレコーディングしながら良い思い出を残せた。名曲をメンバーの声で聞くと新しい魅力が感じられ、冬らしさも感じられる」と感想を伝えた。

さらにApple Musicを通じて一問一答インタビューを公開した。

(C)Apple Music

リリース情報

2024.10.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas」

「It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas」配信URL

https://boynextdoor.lnk.to/xmas2024jp

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp