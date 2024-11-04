¡Ö¶âº§¼°¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×·ü¿âËë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¡»°´§²¦¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë
·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶å½£³Ø±¡¹â¹»½Ð¿È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥ºÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î»°´§²¦¡¢ÂçÁêËÐ ÀµÂå´Ø¤Î½©¾ì½êÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î²÷µó¤ò¾Î¤¨¤ë·ü¿âËë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶âº§¼°¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×·ü¿âËë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¡»°´§²¦¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ü¿âËë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö½Ë ¶âº§¡¡Í§ÅÄ±ÇÆó¤µ¤ó¡¡Ë»Ò¤µ¤ó¡×¤Î·ü¿âËë¡£
¤³¤ì¤ÏÄá²°É´²ßÅ¹¤¬Àµ·î¤ËÊ¡ÂÞ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯1¿Í¤À¤±¤¬·ü¿âËë¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ýー¥º¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ë½»¤à¿ÉÌÚ½¨»Ò¤µ¤ó¡£
É×¤Î»ÐÉ×ÉØ¤Î·ëº§50¼þÇ¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡Ê3Æü¡Ë¤Ï¶âº§¼°¤ò½Ë¤¦¿©»ö²ñ¤Î¸å¤Ë¿ÆÂ²30¿Í¤Ç¸«¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í§ÅÄË»Ò¤µ¤ó¡Ö´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Í¾À¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§ÅÄ±ÇÆó¤µ¤ó¡Ö·ëº§60Ç¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×