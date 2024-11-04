²£ÉÍ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½©µ¨´ØÅìV¡¡¥Ð¥ó¥È¤ÇÌÀ°Å¡¢ÁªÈ´²¦¼Ô¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó
¡¡¡Ê4Æü¡¢¹â¹»Ìîµå¡¡½©µ¨´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ·è¾¡ ²£ÉÍ4¡½3·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê=±äÄ¹½½²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î·è¾¡¡¡²£ÉÍ¹â¤Î¸µ¼ç¾¤¬Â£¤ë¸ÀÍÕ
¡¡´ØÅì²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥È¤ÎÀ®ÈÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Ë²£ÉÍ¤¬2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢·èÃå¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½½²óÉ½¤Î¼é¤ê¡£·òÂç¹âºê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬»î¤ß¤¿¥Ð¥ó¥È¤ò¡¢°ìÎÝ¼ê¤¬ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤µ¤Ð¤ÆóÎÝÁö¼Ô¤ò»°ÎÝ¤ÇÉõ»¦¤·¤¿¡£µ¾ÂÇ¤È¿½¹ð¸Î°Õ»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Î²£ÉÍ¤Î¹¶·â¤Ï¡¢2ÈÖ°Ù±Êâ«¤«¤é¡£Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÂÇÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë°Ù±Ê¤Ï¡¢µ¾ÂÇ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë°ìµå¤Ç±þ¤¨¤¿¡£»°ÎÝÀþ¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤òÃÛ¤¯¡£3ÈÖ¤Î±üÂ¼Î¿Âç¤Ï¡Ö¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡×¤È½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ò»Ø3ËÜÊ¬Ã»¤¯»ý¤Ä¡£Æâ³ÑÄ¾µå¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÆóÎÝ¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ÆÍî¤Á¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç¡¢17Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î´ØÅìÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿±üÂ¼Î¿¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£²Æ°Ê¹ß¡¢´ØÅìÀ©ÇÆ¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÎÁ°É¾È½¤Ï¹â¤¤¡£²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤ò¡Ö2Ç¯À¸¼ç¾¡×¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢±üÂ¼Î¿¤ä°Ù±Ê¤é¡¢ÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÈ¾¿ô¤¬Á°¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¸ø¼°Àï¤Î·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï½éÀï¤ÎÅìÇÀÂçÆó¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Î±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¤Ï3¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£·è¾¡¤ò´Þ¤á¡¢¾¡Éé¶¯¤¯ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿·òÂç¹âºê¤ÎÁª¼ê¤ÏÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¡£¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¤µ¤ó¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â·ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÇÔ¤ì¤¿·òÂç¹âºê¤ÎÀÄÌøÇîÊ¸´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤½¤¦Áê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÎÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Êº£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¡ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿·òÂç¹âºê¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÀï¤¤Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Ç¤â²¿ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤â¥Þ¥Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¼ç¾¤Î°¤Éô¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü²£ÉÍ¤ÏÃæ¼´¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç3µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£´ØÅì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ó¤ÀÄºÅÀ¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢20Æü³«Ëë¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÂçµÜ¿µ¼¡Ï¯¡Ë