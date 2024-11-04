¥æ¡¼¥í·÷À½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢10·î²þÄê46.0¤Ë²þÁ±¡¡¼ûÍ×°ÂÄê²½¤ÎÃû¤·
¡Î¥í¥ó¥É¥ó¡¡£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £Ó¡õ£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿£±£°·î¤Î¥æ¡¼¥í·÷£È£Ã£Ï£ÂÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë²þÄêÃÍ¤Ï£´£¶¡¥£°¤À¤Ã¤¿¡£¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¢¤ë£µ£°¤ò£²£¸¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ûÍ×¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢Á°·î¤Î£´£µ¡¥£°¤«¤é¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡£Â®ÊóÃÍ¤Î£´£µ¡¥£¹¤«¤é¾®Éý¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¾¦¶È¶ä¹Ô¡Ê£È£Ã£Ï£Â¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥é¥¹¡¦¥Ç¥é¥ë¥Ó¥¢»á¤Ï¡ÖÀ¸»º¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ÏÁ°·î¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ç¡¢¿·µ¬¼õÃí¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤â¤½¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ûÍ×¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·µ¬¼õÃí»Ø¿ô¤Ï£´£²¡¥£²¤«¤é£´£´¡¥£²¤Ë¾å¾º¤·£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£