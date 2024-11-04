¹âÃÎ»Ô¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÃÓÆ©ÄªÁª¼ê¡¦µ´Ã«·Ä»ÒÁª¼ê¤Î³®Àû¥Ñ¥ìー¥É 3000¿Í¤¬½Ë¤¦¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÓÆ©ÄªÁª¼ê¤È¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Îµ´Ã«·Ä»ÒÁª¼ê¤Î2¿Í¤ò½Ë¤ª¤¦¤È¹âÃÎ»Ô¤Ç³®Àû¥Ñ¥ìー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±èÆ»¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³®Àû¥Ñ¥ìー¥É¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¡¢ÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢³®Àû¥Ñ¥ìー¥É¤Î¼çÌò¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Óー¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÓÆ©ÄªÁª¼ê¤È¡¢Î¦¾å½÷À±ßÈ×Åê¤²¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Îµ´Ã«·Ä»ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¸á¸å1»þ¡£¸©·Ù¤Î²»³ÚÂâ¤òÀèÆ¬¤ËÌó70¿Í¤¬ÂâÎó¤òÁÈ¤à¥Ñ¥ìー¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÃæ±û¸ø±à¤«¤é¥´ー¥ë¤Î¤Ò¤í¤á»Ô¾ì¤Þ¤Ç¤ÏÌó500¥áー¥È¥ë¡£
²£ÃÇËë¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ïµ´Ã«Áª¼ê¤ÎÊì¹»¡¢¹âÃÎ³Ø·Ý¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î4Æü¤Ï±èÆ»¤«¤éÌó3000¿Í¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ª»Ï¾Ð´é¤Ç±èÆ»¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëÃÓÁª¼ê¤Èµ´Ã«Áª¼ê¡£¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë¥´ー¥ë¤Î¤Ò¤í¤á»Ô¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤È¹âÃÎ»ÔÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤Î¹çÆ±¼øÍ¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¸©¤È»Ô¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶â¤È¶ä¤Î³ÍÆÀ¤Ï¸©Àª½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
ÃÓÁª¼ê¤Èµ´Ã«Áª¼ê¤Ïº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£