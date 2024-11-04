¡¡Ãóºß½ê¶ÐÌ³¤ÇÌÌ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÑÇ¤¾õ¤òµ¶Â¤¤·¡¢Í¹ÊØ¶É¤Î¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â£·£°£°Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï£´Æü¡¢Í­°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Èº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²£¿Ü²ì½ðÃÏ°è²Ý¤Î½äººÄ¹ÂôÅÄµÁ¹°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡Ö¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£µ·î£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î£·£°ÂåÃËÀ­Ì¾µÁ¤Îµ¶Â¤¤·¤¿°ÑÇ¤¾õ¤ÈÃËÀ­¤ÎÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¡¢¸½¶â£·£°£°Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¡£

¡¡ÃËÀ­¤Î¿ÆÂ²¤¬£¸·î¤Ë¡¢¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤¬°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤­È¯³Ð¤·¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃËÀ­¤ÎÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¤òÆþ¼ê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡²ÃÆ£½©¿Í´Æ»¡´±¼¼Ä¹¤ÎÏÃ¡¡·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡£¡¡